10 масел для молодости и гладкости кожи

Натуральные масла на протяжении веков используются для придания красоты. Их втирали в кожу, волосы и ногти чтобы продлить молодость и красоту, употребляли в пищу и лечили многие болезни. И сегодня эти уникальные средства широко применяются в косметологии.

Главным преимуществом натуральных масел является отсутствие в них химических веществ, а по эффективности масла в несколько раз превосходят многие дорогостоящие средства для ухода за кожей.

1. Аргановое масло (масло арганы)

Аргановое масло — растительное масло, изготавливаемое из плодов арганы. Вечнозеленые деревья живут от 150 до 300 лет, а найти их можно только в Марокко. Этот растительный продукт входит в список самых дорогих, наиболее редких и ценнейших масел мира. Масло состоит из 80 процентов жирных кислот, которые помогают бороться со свободными радикалами и обеспечивают преимущества против старения.

Витамины F, А, Е дополнительно усиливают положительный эффект от использования арганового масла, помогают устранить морщины, возрастные пятна и предотвратить обвисание кожи. Оно оказывает питательное, увлажняющее действие, предотвращая обезвоженность, обветривание, чрезмерную сухость, шелушение и возникновение чувства стянутости. Наличие линолевой кислоты делает это масло еще ценнее т.к. наш организм не вырабатывает эту полезную кислоту.

Масло подходит для всех типов кожи, в том числе жирной и чувствительной. После тщательной очистки кожи нанесите несколько капель масла арганы на кожу и осторожно массируйте, используя круговые движения. Делайте это ежедневно перед сном.

Кроме того, включите 1 столовую ложку кулинарного масла арганы в свой обычный рацион. Содержащиеся в масле арганы полиненасыщенные жирные Омега-9 и Омега-6 жирные кислоты способствуют улучшению состояния сердечно-сосудистой, центральной нервной, иммунной и эндокринной систем, оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие.

2. Оливковое масло

Оливковое масло — идеальное антивозрастное масло для поддержания молодости кожи. Главная роль отведена витамину Е, это высокий антиоксидант, который помогает организму в борьбе со старением, улучшает состояние волос и ногтей. При местном применении на коже стимулирует выработку коллагена.

Витамины А, К, D способствуют укреплению тканей, мышц кишечника. Учёные доказали, что олеиновая кислота способна стимулировать ген, который подавляет рост раковых клеток. Регулярное включение в пищу оливкового масла настраивает работу сердечной системы на положительный лад, предотвращает болезнь Альцгеймера, остеопороз, язвенную болезнь и многое другое.

Перед тем, как принять ванну, массируйте свое тело теплым оливковым маслом в течение 5-10 минут в день. Это улучшит кровообращение и увлажнит вашу кожу.

Для лица оливковое масло также следует немного подогреть. Ватный тампон обильно смочите маслом, и протирайте по массажным линиям. Если кожа сухая, то после такого вечернего очищения нет необходимости убирать перед сном оставшееся масло, так как за ночь оно впитается и дополнительно смягчит, и увлажнит кожу. Кроме того, включите 1 — 2 столовых ложки оливкового масла в свой обычный рацион.

3. Кокосовое масло

Основными составляющими кокосового масла являются полиненасыщенные жирные кислоты, признанные учеными жизненно необходимыми человеку. Кроме того, масло содержит витамины А, С, Е, кальций и фосфор, которые являются ценными веществами, сохраняющими красоту и молодость. Масло также содержит лауриновую и каприловую кислоты, которые являются эффективными против бактерий, вызывающих воспаления на коже. Масло используют для лечения псориаза и экземы. Кроме того, масло можно использовать как естественный солнцезащитный крем.

Помассируйте свое тело кокосовым маслом после ванны или душа, чтобы кожа оставалась влажной. Старайтесь делать это ежедневно. Вы также можете сделать мягкий скраб для тела, добавив в кокосовое масло сахарный песок. Используйте скраб раз в неделю.

Для лица используйте рафинированное масло, можно в чистом виде или смешать с другими маслами. Кроме того, включите 2 столовые ложки кокосового масла в свою обычную диету, чтобы сохранить свое тело здоровым и предотвратить возрастные заболевания.



4. Миндальное масло

Миндальное масло может также замедлять процесс старения и появление морщин. Витамины E, D и K помогают коже восстанавливать и поддерживать эластичность, и способствуют лучшей регенерации. Натуральное миндальное масло богато фосфором, цинком, железом, магнием. Оно используется как отдельно, так и в составе питательных масок. Кроме того, миндальное масло является естественным УФ-блокатором, что делает его идеальным для людей, которые проводят много времени на солнце.

Наносите теплое масло на предварительно очищенную кожу. Время выдержки масла на коже 2-3 часа, после чего для удаления остатков лицо нужно промокнуть мягкой салфеткой.

Миндальное масло обладает легкой текстурой и не вызывает отечности, поэтому его можно наносить даже на нежную кожу век, чтобы разгладить мелкие морщинки вокруг глаз.

5. Масло жожоба

По химическим свойствам масло жожоба уникально — оно содержит аминокислоты, жирные кислоты, коллаген, антиоксиданты, витамины Е и С. Также масло обладает хорошей способностью глубоко проникать в клетки эпидермиса, образовывая на нем своего рода пленку, помогающую удерживать влагу и препятствующую иссушению и шелушению кожи. Обладает хорошим противовоспалительным действием и его с успехом можно применять при прыщах, псориазе, дерматите и других кожных заболеваниях.

Масло жожоба в чистом виде используют только для небольших участков кожи, когда нужно предотвратить раздражение или если уже появилось шелушение. Смешайте масло жожоба в равных пропорциях с другим растительным массажным маслом, таким как миндальное масло. Используйте его для массажа вашей кожи после принятия ванны или душа. Вы также можете добавить несколько капель масла жожоба в маску против старения по вашему выбору.

6. Эфирное масло лаванды

Противомикробные и антигрибковые свойства лавандового масла хорошо известны в медицине, благодаря чему его с успехом используют в лечении кожных заболеваний, таких как акне, псориаз и другие воспалительные состояния, а также для устранения морщин.

Регенерирующая способность лаванды оказывает общее омолаживающее действие на клетки кожи, содействует выведению с кожи вредных токсинов, освежает и тонизирует кожный покров с признаками увядания и усталости. Известно его действие на вегетативную нервную систему — оно часто используется для лечения бессонницы и нормализации сердечного ритма.

Добавьте 5 или 6 капель эфирного масла лаванды в 1 столовую ложку геля алоэ вера. Нанесите его на кожу и осторожно массируйте. Подождите 10 минут, затем промойте его прохладной водой. Делайте это через день. Отличной базой для ухода за чувствительной кожей являются масла авокадо, жожоба, оливковое, абрикосовое, льняное, кедровое, кокосовое (на 1 ст. л. жирного масла берем 2 капли эфирного). Такая смесь может использоваться в качестве ночного крема или питательной маски.

7. Масло авокадо

Масло авокадо — это кладезь полезных веществ. В нём сбалансированное количество белков, углеводов, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Кроме того, в нём присутствуют такие составляющие, как лецитин, фосфатиды и аминокислоты, витамины F, E, А и группы В. Одним из уникальных косметических свойств масла авокадо является его способность замедлять старение кожи и предотвращать появление на ней морщин, вызванное возрастным снижением уровня коллагена и эластина.

Продукт подходит для любого типа кожи. Кроме того, в отличие от многих других масел, авокадо быстро впитывается и не оставляет чрезмерно жирного блеска на лице. Масло авокадо может наноситься на кожу в чистом виде, использоваться для массажа лица, масок, для обогащения косметических средств (к разовой дозе крема, лосьона или тоника добавляют 2-3 капли масляного вещества).

8. Масло семян граната

Применение масла косточек граната является очень эффективным средством для предотвращения преждевременного увядания кожи лица. Масло гранатовых косточек обладает высоким уровнем антиоксидантов, которые бросают вызов свободным радикалам и предотвращают их разрушающие действия, чем замедляют процесс старения. 65-85% объема составляет гранатовая или пуниковая кислота.

Антивозрастную активность гранатовым косточкам обеспечивают бета-ситостеролы, кампестерол и стигмастерол, набор активных токоферолов, минералов и витаминов. Оно заметно подтягивает контур лица, шеи и зоны декольте. Эффект лифтинга достигается за короткий промежуток времени. Масло гранатовых косточек обладает сильным антивоспалительным, антивирусным, антимикробным свойствами, способствует быстрому уменьшению отеков.

Наиболее эффективно использование масла в чистом виде для косметического и целебного воздействия, как питательная маска на ночь. Добавляется в крем, лосьоны, и масляные смеси.

9. Масло зародышей пшеницы

Из всех масел, масло зародышей пшеницы содержит максимальное количество витамина E, который очень полезен для здоровья и красоты. Этот витамин является антиоксидантом. Также в его состав входят витамины: A, группы B, D, PP, полиненасыщенные жирные кислоты, лецитин и прочие элементы, тем или иным образом влияющие на состояние и красоту кожи лица.

Применение масла зародышей пшеницы для лица стимулирует процесс обновления кожных клеток и помогает значительно улучшить внешний вид как сухого, так и более жирного типа кожи. Если к маслу добавить гель алоэ вера, то получается синергетический эффект, то есть они усиливают свойственный маслу увлажняющий эффект. Это хорошая смесь для очень сухой кожи.

Добавьте несколько капель масла зародышей пшеницы в 1 столовую ложку свежего геля алоэ вера и нанесите на кожу. Аккуратно массируйте в течение 5 минут, оставьте на коже в течение 10 минут, а затем смойте теплой водой. Повторяйте один раз в день. Другой вариант — смешайте масло зародышей пшеницы и мед в равных количествах, нанесите на кожу и оставьте на 15-20 минут, затем смойте.

10. Масло Нима

Масло нима — сильнейший антисептик, обладает противогрибковыми, противовоспалительными, антибактериальными, вяжущими, ранозаживляющими свойствами, высокоэффективное средство для лечения широкого спектра кожных заболеваний. Оно совмещает в себе все полезные качества алоэ и масла чайного дерева — природного увлажнителя и природного антисептика. Это масло также богато полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, которые помогают омолаживать клетки кожи и восстанавливать эластичность. Масло нима помогает при псориазе, акне и зкземе.

Смешайте 1 столовую ложку масла нима и 1/3 стакана теплого оливкового или кокосового масла. Помассируйте кожу этой смесью в течение 5 минут, а затем оставьте еще на 10 минут. Можете не смывать. Делайте это один раз в день перед сном.

Перед использованием таких масел, как миндальное, авокадо, масло семян граната, масло зародышей пшеницы или масло нима, сделайте тест на переносимость, чтобы исключить возможность развития аллергической реакции.

Стоит добавить, что использование масел — это лишь часть доступных средств в борьбе за молодость. Если вы хотите сохранить молодость, красоту и здоровье подключайте весь арсенал известных способов. Это и здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, соблюдение режимов питания и сна. Не забудьте про душевное равновесие и гармонию. Ваше внутреннее преобразование отразится и на вашей внешности.