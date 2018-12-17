Езерище отпраздновало 75-летие освобождения

Торжества по случаю 75-й годовщины освобождения г. п. Езерище от немецко-фашистских захватчиков, прошедшие в горпоселке 15 декабря, были проникнуты особой атмосферой — радости и скорби одновременно. В этот день все, от школьников до пожилых людей, собрались на мемориале, где покоятся солдаты-освободители, где на высоком пьедестале замер знаменитый Т-70, принимавший участие в освободительных боях. Здесь состоялся торжественный митинг «Мы этой памяти верны», возложение гирлянды славы, венков и цветов от руководства области и района, представителей общественных организаций, трудовых и учебных коллективов. Собравшиеся почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны и ее жертв, мирных жителей.





Следующий год будет насыщен многими знаковыми для нашей республики событиями — 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30 лет вывода советских войск из Афганистана, 25 лет новой редакции Конституции Республики Беларусь, 25 лет института президентской власти. Но жители Витебской области и Городоксккого района в частности памятную дату 75-летия освобождения начинают отмечать уже в этом году.

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