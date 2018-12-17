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Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Городокщины
18.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения
Городка и Городокского района от немецко-фашистских захватчиков.
22 декабря 2018 года
г. Городок
Районный краеведческий музей
9.00-18.00 — выставка художественных работ из фондов музея «Пылающие вёрсты войны».
КПЦ «Городок»
9.00-18.00 — выставка работ ветерана Великой Отечественной войны Ф.Н. Антусенко.
Центральная площадь
10.00 — радиогазета «Мы этой памяти верны».
11.40 — возложение гирлянды славы к памятному знаку 12-ти воинским частям и соединениям, освобождавшим Городок.
11.50 — торжественное шествие участников акции «Мы победили», трудовых и учебных коллективов города.
12.00 — торжественный митинг «Славим солдатский подвиг», возложение гирлянды славы, венков и цветов на мемориале «Бессмертие».
Показательные выступления 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь.
ул. Баграмяна
12.30 — возложение венков и цветов к памятнику-бюсту дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна.
СШ № 1 г. Городка
12.40 — литературно-музыкальная композиция «Не меркнет летопись побед».
ГДК
13.00 — тематическая экспозиция «Мы помним! Мы гордимся!»: интерактивные площадки, выставки.
13.30 — музыкально-театрализованная композиция «К победе шёл, Отчизна, твой солдат».
от СШ № 1 г. Городка
17.45 — праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
Центральная площадь
18.00 — праздничное открытие новогодней елки «Новый год зажигает огни».
В программе возможны изменения.
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Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Городка и Городокского района от немецко-фашистских захватчиков. 22 декабря 2018 года г....
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