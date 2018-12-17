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Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Городокщины

18.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Программа торжественных  мероприятий, посвященных 75-летию освобождения

Городка и Городокского района от немецко-фашистских захватчиков.

22 декабря 2018 года

г. Городок

Районный краеведческий музей

9.00-18.00выставка художественных работ из фондов музея «Пылающие вёрсты войны».

КПЦ «Городок»

9.00-18.00выставка работ ветерана Великой Отечественной войны Ф.Н. Антусенко.

Центральная площадь

10.00радиогазета «Мы этой памяти верны».

11.40возложение гирлянды славы к памятному знаку 12-ти воинским частям и соединениям, освобождавшим Городок.

11.50торжественное шествие участников акции «Мы победили», трудовых и учебных коллективов города.

12.00торжественный митинг «Славим солдатский подвиг», возложение гирлянды славы, венков и цветов на мемориале «Бессмертие».

  Показательные выступления 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь.

ул. Баграмяна

12.30возложение венков и цветов к памятнику-бюсту дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна.

СШ № 1 г. Городка

12.40литературно-музыкальная композиция «Не меркнет летопись побед».

ГДК

13.00тематическая экспозиция «Мы помним! Мы гордимся!»: интерактивные площадки, выставки.

13.30музыкально-театрализованная композиция «К победе шёл, Отчизна, твой солдат».                    

 от СШ № 1 г. Городка

17.45праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

         Центральная площадь

18.00праздничное открытие новогодней елки «Новый год зажигает огни».

В программе возможны изменения.

Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Городокщины

 
 
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Программа торжественных  мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Городка и Городокского района от немецко-фашистских захватчиков. 22 декабря 2018 года г....
 
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