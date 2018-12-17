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Альфа-Банк упростил прием оплаты в Байнете

18.12.2018 10:26 — Разное | БДГ  
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Альфа-Банк (Беларусь) запустил услугу интернет-эквайринга, которая позволяет принимать платежи по картам Visa и Mastercard в режиме 24/7. Она стала «первенцем» новой платформы e-commerce на собственном процессинговом центре. 

Интернет-эквайринг предполагает не только организацию онлайн-оплаты по картам. Банк также обеспечивает круглосуточную интернет-поддержку в чате клиентов и покупателей, преавторизацию (проверку наличия) средств на карте и интеграцию с популярными системами управления сайтами (CMS). 

Предусмотрены такие возможности, как сервис выставления счетов (возможность приема платежей без интеграции с сайтом), личный кабинет торговца для просмотра транзакций, проведение операций «возврат» и получение отчетности, one-click платежи и автоплатежи. Услуга также включает гибкую антифродовую систему и возможность создания брендированной платежной страницы.

Договор о предоставлении услуги интернет-эквайринга заключается без посредников напрямую с банком. Для этого достаточно заполнить заявку на странице продукта. После этого клиенту мгновенно предоставляется доступ к тестовой среде платформы. Когда заявка будет одобрена (это занимает до 5 часов), останется лишь подписать договор в отделении банка или в своем офисе – менеджер сам приедет с нужными бумагами. 

«Интернет-эквайринг – один из продуктов платформы e-commerce от Альфа-Банка. Мы планируем его совершенствовать и добавлять возможности, которые нужны клиентам. Сейчас же в интернет-эквайринг входит набор оптимальных инструментов, которые позволят организациям повысить конверсию платежей на сайте», – отметил директор департамента процессинга Александр Сидоров

 
 
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Альфа-Банк (Беларусь) запустил услугу интернет-эквайринга, которая позволяет принимать платежи по картам Visa и Mastercard в режиме 24/7. Она стала «первенцем» новой...
 
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