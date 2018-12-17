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Сельхозпредприятие Пружанского района втридорога закупало корм для КРС

18.12.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пружанском районе сельхозорганизация прибегла к необоснованному посредничеству при закупке корма для крупного рогатого скота. Преступную схему выявили сотрудники кобринской финансовой милиции. Такая информация опубликована на официальном сайте Комитета государственного контроля, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61680.php

Сельхозпредприятие Пружанского района втридорога закупало корм для КРС

Главный зоотехник предприятия в 2015-2016 годах вместо того, чтобы приобретать пивную дробину у производителей, организовал поставки через коммерческую фирму, подконтрольную его приятелю и бывшему коллеге. В результате конечная стоимость продукции для организации-заказчика увеличилась в три раза. Разница в цене оседала на счетах фирмы-посредника и обналичивалась через местного индивидуального предпринимателя.

В КГК отметили, что продукцию доставляли с пивоваренных заводов сразу на молочно-товарные фермы сельхозпредприятия. Размер причиненного ущерба превысил Br200 тыс.

Кобринским межрайонным отделом финансовых расследований в отношении главного зоотехника и коммерсантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса.

 
 
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В Пружанском районе сельхозорганизация прибегла к необоснованному посредничеству при закупке корма для крупного рогатого скота. Преступную схему выявили...
 
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