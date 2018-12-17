Соглашение о признании виз: на авто въехать в Беларусь или РФ иностранцы могут по шести дорогам

На официальном интернет-портале правовой информации России опубликовано пока не подписанное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Беларуси о взаимном признании виз. В нем определено, по каким дорогам иностранцам на авто можно въехать в две страны и почему могут отказать во въезде.



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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Учитывая, что на опубликованном документе стоит дата 12 декабря, соглашение, видимо, было полностью готово к подписанию в Бресте.

Напомним, на заседании союзного Совмина, которое проходило 12−13 декабря в Бресте, соглашение с Россией о взаимном признании виз не подписали . По словам премьера Беларуси Сергея Румаса, белорусская сторона не успела завершить внутригосударственные процедуры по соглашению.

14 декабря во время пресс-конференции российским СМИ Александр Лукашенко подтвердил это и сказал , что документ к нему уже поступил.

«Одна только причина [того, что договор еще не подписан], что мы на уровне президента не сделали заключение». Президент считает, что «подписание этого соглашения не проблема». «Тем более, как информирует МИД, там учтены все пожелания и Беларуси, и России. Если так, то проблем не будет», — заверил белорусский президент.

В опубликованном документе сказано, что иностранные граждане, у которых есть российская или белорусская виза, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории второй страны. По белорусскому «безвизу» граждане также могут въезжать на территорию России.

Тем, кому ограничен въезд на территорию одной из стран, попасть во вторую не получится.

При этом каждая из сторон «сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на территории своего государства любого иностранного гражданина, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения». Беларусь и Россия также имеют право временно приостановить действие соглашения полностью или частично в интересах обеспечения национальной безопасности.

Списки пунктов пропуска стороны направят друг другу в течение 60 дней с даты подписания документа. Но в соглашении сказано, что въехать на территорию Беларуси или России можно воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом. Для последнего в документе определены области и участки дорог, по которым граждане третьих стран могут въезжают и выезжать с территории каждого из государств.

В Витебской и Псковской областях это можно сделать на участках автомобильных дорог: Юховичи — Долосцы (А-117 Опочка — Новополоцк), Езерище — Невель (М-20 Киев — Санкт-Петербург).

В Смоленской — на участке Лиозно — Кругловка (А-141 Витебск — Смоленск), Редьки — Красная Горка (М-1 Минск — Москва).

В Могилевской области — Звенчатка — Дубровичка (А-101 Бобруйск — Москва),

В Гомельской и Брянской областях — на участке Селище — Новозыбков (М-13 Гомель — Брянск).

В силу данное соглашение вступает по истечении 30 дней «с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур». В случае если данное соглашение вступит в силу до 20 мая следующего года, то его правила будут действовать для тех, кто приедет в Минск на II Европейские игры.