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Очередь из фур на белорусско-польской границе растёт

18.12.2018 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Приближение праздников осложнило ситуацию на границе Беларуси с Евросоюзом. Несколько сотен машин сейчас стоят в пункте пропуска «Козловичи» – на границе с Польшей. По некоторым данным, сдерживают поток проблемы именно с польской стороны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61673.php

Очередь из фур на белорусско-польской границе растёт

Большие очереди в направлении Польши стали образовываться ещё в выходные, к вечеру воскресенья хвост растянулся на 15 километров. За сутки поток удалось немного разгрузить. Но от того не легче – машины продолжают прибывать. Своей очереди, чтобы пересечь польскую границу, с белоруской стороны ждут около 500 грузовиков.

Поляки, казахи, киргизы, но больше всего – белорусов и россиян. У многих позади – тысячи километров, и на одном месте вынуждены стоять сутки, когда, казалось бы, до Польши рукой подать.

Декабрьские очереди на границе перевозчики называют предновогодней традицией. По ту сторону границы ждут поставщики (Германия, Франция, Испания). К ним путь неблизкий, и времени ждать нет – впереди праздники. В Европе, куда следует большинство, дороги для грузового транспорта в Рождество будут закрыты. Ещё нужно успеть доставить и разгрузить товар.

На белорусской таможне говорят : увеличения потока перед праздниками ожидали. Машину оформляют за 10 минут, при этом 100 большегрузов уже несколько часов не могут тронуться с места. Ждут отмашки от поляков, пока те оформят скопившийся грузопоток. По неофициальной информации, заторы – из-за сбоев системы с польской стороны.

Александр Войтеховский, начальник таможенного поста «Козловичи»: «За прошедшие выходные через таможенную границу пропущено порядка 3900 груженых транспортных средств, при этом в пункте пропуска на выезде находится порядка 150 транспортных средств, которые по причине неритмичного приёма сопредельной стороной не могут покинуть таможенную территорию».

И, хотя очереди в пункте пропуска «Козловичи» редкость, к предновогоднему ажиотажу опытные перевозчики готовы – с собой всё самое необходимое. В кабинах есть холодильники, электроплиты. Едой запасаются на несколько дней.

Многие перевозчики выстраиваются в два ряда, чтобы отдохнуть и ехать дальше. Но менять маршрут не решается никто: ситуация сейчас сложная на всех пунктах пропуска в направлении Евросоюза.

Если понадобится, таможенные службы готовы перейти в усиленный режим работы. Мощности пункта пропуска позволяют за сутки оформлять 1200 машин. А значит, разгрузить эту очередь реально за несколько часов. Но всё будет зависеть, в том числе, от сопредельной стороны. Уже очевидно, что к большому потоку машин польские коллеги оказались не готовы. И, как показывает практика, затишья на границе стоит ждать не раньше середины января.

 
 
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Приближение праздников осложнило ситуацию на границе Беларуси с Евросоюзом. Несколько сотен машин сейчас стоят в пункте пропуска «Козловичи» – на границе с...
 
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