Готовясь к праздникам, не забудьте о безопасности

Приближается время самых ярких, долгожданных и любимых многими праздников – Нового года и Рождества Христова. Самым главным и, несомненно обязательным атрибутом этих праздников является новогодняя ель, украшенная в самые изысканные наряды.





Готовятся к праздникам и сотрудники лесохозяйственных учреждений Гомельской области, которые подготовили для реализации около 15 тыс. новогодних деревьев. Их реализация предусмотрена во всех районах области, елочные базары начнут работу с 22 декабря. ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» также приглашает жителей и гостей города приобрести новогодние деревья на елочных базарах в Буда-Кошелево, Уваровичах, Коммунаре, а также в Викторинском, Наспенском, Чеботовичском и Чернянском лесничествах. В нынешнем году цена символа Нового года на елочном базаре составит до 1 метра – 8 рублей, от 1 до 2 метров – 10 рублей, от 2 до 3 метров – 14 рублей. В лесничествах лесная красавица размером до 1 метра обойдется вам в 6 рублей, от 1 до 2 метров – 7 рублей 80 копеек, от 2 до 3 метров – 11 рублей 40 копеек, от 3 до 4 метров – 15 рублей.

Вместе с тем, хочется предостеречь граждан от самовольной вырубки деревьев. Не секрет, что порой нам кажется, что данное правонарушение может остаться незамеченным либо повлечет низкую степень причинения вреда окружающей среде. Напоминаем, что за данное нарушение статьей 15.22 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин. А согласно части 2 этой же статьи, те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин. Помимо штрафа, нарушителю придется возместить и ущерб, поэтому стоит призадуматься: цена одного деревца стоимостью от 8 рублей может обернуться немалым штрафом.

Государственная лесная охрана проводит систематическую работу в области выявления нарушений лесного и природоохранного законодательства. Так, с начала нынешнего года лесхозами было выявлено 449 нарушений лесного и природоохранного законодательства, по которым составлены протоколы и вынесены постановления, 74 из них зафиксированы камерами фото и видео фиксации. Для пресечения данных правонарушений лесохозяйственные учреждения предусматривают ряд мер, направленных на их выявление:

— лесной государственной охраной лесохозяйственных учреждений области на период рождественских и новогодних праздников предусмотрена усиленная охрана лесных насаждений, участков лесных культур, примыкающих к населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам;

— для пресечения провоза без разрешительных документов новогодних деревьев созданы передвижные посты проверки автотранспорта на дорогах;

— проводятся регулярные оперативные рейдовые мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности граждан, незаконно вырубающих новогодние деревья;

— используются камеры фото- и видео- фиксации. На сегодняшний день на территории области используется более 200 ловушек фото- и видео- фиксации. Они являются дополнительными помощниками в выявлении нарушений лесного и природоохранного законодательства. Едва заметные на кронах деревьев, они работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Места их установки определены характером предстоящих событий и будут периодически меняться.

Подводя итог выше сказанного, хочется еще раз обратить внимание: приобретайте новогодние деревья на елочных базарах, а не рубите самостоятельно, не имея на то разрешения.

К сведению: документами, дающими право на провоз новогодних деревьев, для физических лиц являются квитанция (кассовый чек) и накладная установленного образца, для организаций – товарно-транспортная накладная.