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Эксперт прогнозирует падение рубля в течение ближайшего месяца

18.12.2018 10:05 — Разное | Партизан  
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За последнюю неделю белорусский рубль укрепился. Курс доллара снизился на 0,5% до 2,1220, евро подешевел на 0,9% до 2,4042, а курс российского рубля вырос на 0,1% до 3,1935. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,3%.



Укрепление рубля говорит о том, что на внутреннем валютном рынке формировался профицит иностранной валюты. С одной стороны, это характерно для середины календарного месяца, с другой — в любом случае является хорошей новостью, особенно с учетом того? что чистая продажа валюты на внутреннем рынке в последние месяцы значительно сократилась. 

Напомню, что по итогам ноября на внутреннем рынке РБ второй раз в этом году был зафиксирован дефицит валюты: население, предприятия и нерезиденты купили на 20,8 млн долларов больше, чем продали.

Ранее такое случалось в сентябре — дефицит тогда составил 150 млн долларов. В октябре был сформирован профицит, но исключительно за счет операций нерезидентов и совсем незначительный по объемам — 17 млн долларов. Сокращение «излишка» валюты и переход рынка к дефициту усугубляет риски для белорусского рубля.

В конце прошлой неделе в Вене проходила встреча ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась судьба соглашения о сокращении добычи нефти. Судя по всему, переговоры были непростыми — интрига сохранялась до последнего момента. В конечном итоге было принято решение сократить суточную добычу нефти на 1,2 млн баррелей.

Для нефти это хорошие новости, но есть и ложка дегтя — договоренности будут действовать всего полгода, а уже в апреле их ждет пересмотр. Напомню, что предыдущее соглашение заключалось сроком на год. А совсем недавно ОПЕК говорил о возможности придать соглашению статус бессрочного.

Первая реакция нефти была умеренно-позитивной, котировки двинулись вверх, однако краткосрочность сделки все же насторожила участников рынка, и рост был недолгим. Сейчас нефть колеблется около 60 долларов за баррель. В конечном итоге, решение ОПЕК практически никак не сказалось на котировках.

В пятницу 14 декабря Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 б.п. до 7,75%. Это второе повышение в 2018 году, и теоретически рост процентной ставки должен был привести к укреплению российской валюты.


Однако на практике рубль остается слабым, поскольку одновременно с ростом ставки ЦБ РФ подтвердил намерения вернуться к покупкам валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила уже с 15 января. Такие операции будут давить на российскую валюту и инвесторы учитывают это уже сейчас.

С учетом всех обстоятельств, в перспективе ближайшего месяца белорусский рубль с высокой долей вероятности ослабеет. 

Однако в ближайшую неделю на рынке может сохраняться сезонный профицит, что приведет к укреплению национальной валюты по отношению к корзине.

Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум»

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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За последнюю неделю белорусский рубль укрепился. Курс доллара снизился на 0,5% до 2,1220, евро подешевел на 0,9% до 2,4042, а курс российского рубля вырос на 0,1% до 3,1935. В целом...
 
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