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Внук Назарбаева под охраной российских силовиков

18.12.2018 09:53 — Разное | Партизан  
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Внук президента Казахстана неожиданно появился в Фейсбуке после более чем годового молчания и поблагодарил российские спецслужбы. Что с ним произошло? Разбираемся вместе с бывшим главой комитета национальной безопасности Казахстана Альнуром Мусаевым.

Внук Назарбаева под охраной российских силовиков
Айсултан и Нурсултан Назарбаевы. Источник фото: facebook.com/Aisultan Nazarbayev

«Спасибо Генеральной прокуратуре РФ, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ – я снова свободен. В полном смысле этого слова», – написал Айсултан Назарбаев у себя на странице, пишет Белсат.


Очередная трагедия казахстанской семьи номер один


Айсултан Назарбаев не просто внук президента Нурсултана Назарбаева и сын Дариги Назарбаевой, которую некоторые пророчат в преемницы главы государства.


Он – сын государственного преступника Рахата Алиева.



В 2008 году Алиева суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы за похищение топ-менеджеров «Нурбанка». К тому времени Рахат Алиев был за границей и жестко критиковал своего тестя за авторитарный стиль правления. В разные годы занимая различные высокие посты в силовых структурах, Алиеву удалось вывезти за рубеж большую часть архива комитета национальной безопасности. Используя эти материалы, он сливал в интернет секретные и приватные аудиозаписи разговоров высокопоставленных лиц, что приводило к громким скандалам, а также написал книгу «Крестный тесть», которую издал на нескольких языках и распространил в интернете. Книгу в Казахстане официально запретили.



Рахат Алиев и Нурсултан Назарбаев – фото из книги Алиева «Крестный тесть»


В 2011 году нашли тела похищенных банкиров, и Алиева обвинили в их убийстве. Казахстан затребовал его экстрадиции из Австрии. Австрия долго не выдавала его, однако в июне 2014 года он сам пришел в полицию и сдался. Аргументировал свой поступок тем, что готов к экстрадиционному суду и может доказать свою невиновность и политический характер его преследований.


Мой первый пост после очень долгой паузы — пост благодарности. Спасибо Генеральной прокуратуре РФ, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ — я снова свободен. В полном смысле этого слова.

И спасибо вам, что остались подписчиками моего аккаунта. Нам есть о чем поговорить


Сын не поверил в самоубийство отца


24 февраля 2015 года Рахата Алиева нашли мертвым в камере в австрийской тюрьме. Официальная версия – самоубийство путем повешения. Однако ни адвокаты, ни близкие не считали его склонным к суициду. Тем более, была информация, что ранее ему угрожали неизвестные. Далеко не все в Казахстане поверили в самоубийство Алиева. Одним из них был и его сын – Айсултан Назарбаев.


Комментарий генерал-майора КНБ Альнура Мусаева:


Альнур Мусаев, генерал-майор, 1954 г.р. Окончил в 1981 году высшую школу КГБ в Минске. С 1997-2001 год занимал должность председателя КНБ РК. В 2008 году заочно приговорен к 25 годам лишения свободы за попытку насильственного захвата власти. Свое преследование считает политически мотивированным, связанным с поддержкой Рахата Алиева. Проживает в Австрии, суд которой отказал в его экстрадиции властям Казахстана.

«Айсултан не лез в политику, его единственной целью было желание выяснить, кто виноват в смерти отца. 2015-2016 годы он занимался этим вопросом и фактически установил виновных. Гибель Рахата Алиева в Австрии оценивается как смерть при невыясненных обстоятельствах.


Было ли это убийство или самоубийство, даже доведение до самоубийства – это, в любом случае, преступление. Мы вместе занимались этим вопросом, мы знаем имена этих людей, но озвучивать их или нет – это решение должен принять сам Айсултан.


Эти имена на слуху, это те люди, которые до 2007 года занимались дискредитацией Рахата Алиева».


Каминг-аут Айсултана


Как и все члены семьи Назарбаева Айсултан оказался весьма успешным и уже в 27 лет исполнял обязанности вице-президента федерации футбола республики Казахстан. Знающие люди говорят, что в футбол он играет неплохо даже для профессионала. Этот вид спорта любил и его отец, который был президентом федерации, пока не попал в опалу. Однако уже в октябре 2017 года появилось скупое информационное сообщение о том, что Назарбаев освобожден от занимаемой должности «в связи с поданным заявлением». А еще за месяц до этого Айсултан совершил каминг-аут, написав у себя на Фейсбуке, что он принимал наркотики. После чего юный Назарбаев исчез из соцсетей.


Комментарий генерал-майора КНБ Альнура Мусаева:


«До этого поста Айсултан начал публиковать вещи политического характера в отношении президента. Некоторых назвал врагами народа. Это было воспринято как проявление политических амбиций.


После поста о том, что принимал наркотики и излечился, на него было оказано давление близкими родственниками, в частности отчимом и тестем для того, чтобы нейтрализовать все политические заявления и поиски убийц отца. Он начал скрываться от преследователей. Они наняли частную сыскную структуру, а также подключили официальные правоохранительные органы Казахстана, чтобы держать Айсултана под контролем.


Он бежал в Москву, где его осенью 2017 года схватили и поместили с его согласия в официальный наркодиспансер. Согласился он потому, что на него оказывалось большое моральное давление, чтобы его нейтрализовать, и он решил, что если пойдет на компромисс, пройдет курс лечения два-три месяца, сможет дальше свободно жить и работать».


Сам каминг-аут в Фейсбуке об употреблении наркотиков был также вынужденной мерой. Как рассказал Альнур Мусаев, Назарбаев, будучи в Барселоне на футбольном матче с друзьями, был записан на видео в момент употребления легких наркотиков. Недруги решили использовать это как компромат, чтобы выставить Айсултана в неприглядном свете перед близким окружением, в частности перед матерью и дедом, с которым у него всегда были хорошие отношения. Когда Айсултан родился, именно президент настоял на том, чтобы внук носил фамилию не отца, а его.


Однако, по словам Мусаева, Айсултан перед побегом в Москву поменял паспорт и записал себя на фамилию отца. Теперь по документам он – Айсултан Алиев.


Комментарий генерал-майора КНБ Альнура Мусаева:


«Сейчас Айсултан в Москве под охраной российской полиции. Следственные органы Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении реабилитационного центра «Вершина Орел», где незаконно удерживали Айсултана, и привлекают лиц, виновных к этому деянию. В этом деле фигурантами являются и отчим Кайрат Шарипбаев, и тесть Кайрат Боранбаев, которые осуществили похищения Айсултана и размещение его в центре «Вершина Орел».



Альнур Мусаев. Источник фото: facebook.com/Alnur Mussayev


Пока нам не удалось связаться с Айсултаном Назарбаевым. По словам его соратника и нашего собеседника Айльнура Мусаева, тот пока не готов встречаться с прессой. Однако, очевидно одно, что в этой истории еще не поставлена точка. Похоже, что все только начинается. Ведь и тесть, и отчим Айсултана – это весьма влиятельные и богатые люди, и если дело в России не положат под сукно, оно выльется в очень громкий международный скандал. И все это может случиться накануне выборов, о которых уже несколько месяцев говорят в Казахстане.



Несмотря на то, что Айсултан уже Алиев, он по-прежнему носитель самой громкой и могущественной фамилии в стране.



 
Теги: Минск
 
 
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Внук президента Казахстана неожиданно появился в Фейсбуке после более чем годового молчания и поблагодарил российские спецслужбы. Что с ним произошло?...
 
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