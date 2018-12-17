ОАО «Белшина» не жалеет средств на зарубежных сотрудников

На шесть сотрудников базирующейся в Вильнюсе Beltyre пришлось в среднем по 7356 евро (до уплаты налогов).





Как сообщает литовское издание 15min.lt, ссылаясь на данные банка Sodra, ранее средняя зарплата в Beltyre колебалась около 2000 евро до уплаты налогов.





Компания Beltyre является одним из зарубежных торговых домов ОАО «Белшина». Она была создана в 2007 году для работы на рынке стран Балтии. На сайте компании присутствуют также контакты ее менеджера, который отвечает за Центральную и Южную Америку.





Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-сентябре 2018 года «Белшина» экспортировала своей продукции на 211,3 млн долларов, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Крупнейший покупатель белорусских шин — Россия (92,6 млн долларов), в тройку потребителей входят также Украина (38,3 млн долларов) и Нидерланды (14,6 млн долларов).





Литва – восьмой по объемам продаж рынок сбыта для ОАО «Белшина». За девять месяцев в эту страну было отгружено шин на сумму 4,266 млн долларов. Это на 19,9% больше, чем в прошлом году. В Латвию экспорт вырос в 25 раз, но в денежном выражении сумма незначительна – около 300 тыс. долларов. В Эстонию поставки бобруйских шин в этот период не осуществлялись, выяснило Завтра твоей страны, изучив данные Белстата.









Что касается рынка стран Центральной и Южной Америки, то крупнейшим потребителем продукции холдинга «Белшина» на нем является Куба. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года поставки на Остров свободы сократились на 9,3% (до 2,2 млн долларов). Это падение в регионе не смогли перекрыть рост продаж в Бразилии (на сумму 477,5 тыс. долларов) и отгрузка первых партий в Доминиканскую Республику (82 тыс. долларов) и Гайану (38,4тыс. долларов). Также покупателем бобруйских шин является Никарагуа, экспорт в эту страну сократился почти на 20% (160,9 тыс. долларов).





Отметим, что ОАО «Белшина» и по итогам полугодия, и по итогам девяти месяцев было убыточным.





Что касается зарплат в Литве, то самая высокая средняя зарплата в октябре (27 212 евро) досталась сотруднику Hewlett Packard Vilnius. Также в число топ-10 самых щедрых работодателей вошли фабрика Putnu fabrika Kekava (Linas Agro Group), местный филиал фармацевтического холдинга Pfizer Luxemburg, Schage Real Estate (недвижимость), Energogrupė (энергетика), OVH (IT), Huawei Technologies (Vilnius), Agrilita (продажа сельхозтехники) и Siemens Healthcare. Как отмечается, в октябре 32 компании Литвы заплатили своим сотрудникам в среднем более 5000 евро (до уплаты гов), 233 – более 3000 евро.