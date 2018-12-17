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Телеграм-канал БУСел: Лукашенко поднимает ставки перед встречей с Путиным

18.12.2018 09:45 — Разное | Партизан  
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Скандал вокруг иного уровня “союзного строительства” означает, что Лукашенко поднимает ставки накануне встречи с Путиным, считает телеграм-канал БУСел

По мнению телеграм-канала, Лукашенко отыгрывает карту защитника независимости страны и поглощения суверенитета Беларуси. Начавшийся конфликт на саммите ЕврАзЭС из-за цены на газ в прессе перерос в противостояние масштабов «холодной войны» США и СССР.

“Суть конфликта в том, что президенту Беларуси активно траслируют «между строк» Путин, Медведев и Козак, что никаких льгот и уникальных предложений не поступит, пока Беларусь не начнёт глубже интегрироваться в Россию, а Лукашенко продавать суверенитет за бочку нефти не хочет, – сообщает телеграм-канал. – ...Лукашенко просто поднимает ставки, устраивая публичную истерию для предстоящих переговоров между ним и Путиным 25 декабря, а заодно растёт его электоральный рейтинг перед предстоящими выборами”.
 
 
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Скандал вокруг иного уровня “союзного строительства” означает, что Лукашенко поднимает ставки накануне встречи с Путиным, считает телеграм-канал БУСел
 
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