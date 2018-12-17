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"Кина" не будет. «Хрусталь» не попал в шорт-лист «Оскара»

18.12.2018 09:30 — Разное | Партизан  
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Всего академиками было отобрано 9 фильмов.



Фото: Демарш-фильм

Журналисты ломали перья в рецензиях на фильм «Хрусталь» Дарьи Жук. Прежде всего, винили чиновников, которые не умеют организовать процесс съемок современного кино...  Вот, мол, смотрите, как уделала всех Дарья Жук,  наша соотечественница, сделавшая свою первую ленту игрового кино. Выдвинутый Беларусью фильм на «Оскар», так и не вошел в шорт-лист претендентов на кинопремию в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Не затронул. И тому есть объяснение – тема не нова, поиски новой жизни за океаном – пройденный этап для многих стран. Американские киноакадемики видели сюжеты и мощнее. Вспомните хотя бы ленту «Танцующая в темноте» с Бьорк… Но картина «Хрусталь» - прорыв, наш прорыв и зачет, который однозначно войдет в историю белорусского кинематографа. 

Как сообщается на сайте Американской академии киноискусств, в 2019 году за премию в этой номинации будут бороться девять фильмов:

«Перелетные птицы» (Колумбия)

«Виновный» (Дания)

«Работа без авторства» (Германия)

«Шоплифтеры» (Япония)

«Айка» (Казахстан)

«Капернаум» (Ливан)

«Рома» (Мексика)

«Холодная война» (Польша)

«Пылающий» (Южная Корея)

В лонг-листе из 87 картин также присутствовала лента «Донбасс» Сергея Лозницы, выдвинутая Украиной.

91-я церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.


 
 
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Всего академиками было отобрано 9 фильмов.
 
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