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Репортеры без границ: в мире убили 80 журналистов за 11 месяцев

18.12.2018 09:25 — Разное | Партизан  
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С января 2018 года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация Репортеры без границ опубликовала во вторник, 18 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). "Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни шести журналистов. Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт", - отмечается в сообщении.

Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018 года погибли 44 журналиста.

"Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое - с 7 до 13 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах - Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

11 декабря редакция журнала Time назвала "людьми 2018 года" группу журналистов, в числе которых - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники Capital Gazette, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо, журналист Аркадий Бабченко.
 
 
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С января 2018 года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы,...
 
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