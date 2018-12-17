Репортеры без границ: в мире убили 80 журналистов за 11 месяцев

Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). "Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни шести журналистов. Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт", - отмечается в сообщении.





Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018 года погибли 44 журналиста.





"Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое - с 7 до 13 человек", - говорится в сообщении.





В настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах - Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.





11 декабря редакция журнала Time назвала "людьми 2018 года" группу журналистов, в числе которых - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники Capital Gazette, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо, журналист Аркадий Бабченко.