IBU получил первый отчет расследования против Бессеберга, которого обвиняют в сокрытии допинг-проб россиян

Международный союз биатлонистов (IBU) получил промежуточный отчет комиссии, которая занимается расследованием дела о коррупции в отношении экс-главы организации Андерса Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш, сообщает Sports.ru со ссылкой на Insidethegames .



Андерс Бессеберг. Фото: biathlon.by

Бывшее руководство IBU подозревается в создании коррупционных схем, посредством которых якобы скрывались положительные допинг-пробы российских биатлонистов, и получении взяток при выборе Тюмени столицей чемпионата мира 2021 года.

Главой комиссии является британский юрист Джонатан Тейлор. Он также возглавляет комитет по соблюдению требований WADA.

Тейлор заявил, что представители комиссии работали в контакте с полицией Австрии и Норвегии; австрийские следователи предоставили комиссии доступ к документам в рамках текущего расследования.

По словам Тейлора, рассмотрение этих документов все еще продолжается, но на данный момент уже ясно, что «в этом деле есть важные доказательства».

Комиссия установила контакты с главой отдела расследований WADA Гюнтером Юнгером, адвокатами осведомителей WADA Григория Родченкова и Виталия Степанова, заместителем гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргаритой Пахноцкой.

Также комиссия сотрудничала с еще двумя важными свидетелями, и сейчас осуществляется процесс получения официальной записи их доказательств.

Помимо этого, комиссия получила предоставленную WADA информацию из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, касающуюся результатов анализа проб биатлонистов.

После рассмотрения всех полученных доказательств комиссия разработает план проверки свидетелей. Ожидается, что этот процесс начнется в первом квартале 2019 года.