Свора собак собралась у больницы ради бездомного хозяина и растрогала врачей



Фото: Cris Mamprim

Сотрудница больницы, расположенной в штате Санта-Катарина на юге Бразилии, Крис Мамприм (Cris Mamprim) рассказала, что бездомный зашел к ним около трех утра в воскресенье, 9 декабря. Мужчина по имени Сезар (César) попросил лекарства от болезни, которой он страдает, но так как обычно он ходит в другую больницу, врачам пришлось потратить некоторое время на вопросы.Во время беседы с пациентом Мамрим и ее коллеги обратили внимание на то, что у входа в здание Сезара терпеливо ждали несколько собак. Бездомный признался, что взял на себя заботу о них, так как «иначе они бы были никому не нужны». Также он добавил, что иногда недоедает сам, чтобы накормить своих псов.— отметила Мамприм. Как только врачи дали лекарство Сезару, они предложили ему и его питомцам перекусить. Мужчина отложил часть порции, чтобы позднее покормить собак.Примерно спустя час после начала приема Сезар ушел вместе с псами., — подытожила Мамприм.В августе сообщалось о собаке, которой врачи скорой помощи разрешили проводить потерявшую сознание пациентку в больницу. Пес поразил докторов своей преданностью: он ни на шаг не отходил от хозяйки и вставал лапами на ее каталку.