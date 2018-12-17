Меган Маркл захотели выгнать из королевской семьи из-за откровенного платья



Меган Маркл. Кадр: NBCUniversal / YouTube

Появление беременной Меган Маркл на церемонии награждения в откровенном черном платье и с темным лаком на ногтях вызвало недовольство в королевской семье. По версии Women’s Day, наряд Маркл также не понравился 71-летней Камилле.рассказал собеседник издания.В настоящий момент Камилла готова поставить 37-летнюю Меган Маркл на место и выгнать из семьиобъяснил источник.Помимо этого, по данным источника, Маркл дали во дворце прозвища и тайно называют ее «Ранее в декабре Маркл прибыла на вручение наград British Fashion Awards 2018 года и выбрала для этого наряд, схожий с платьем кронпринцессы Дании. 37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в черном платье с открытым плечом французского модного дома Givenchy.