ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генассамблея ООН признала Россию угрозой для Украины

18.12.2018 09:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Brendan McDermid / Reuters
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Об этом говорится в Twitter-аккаунте организации.

Документ поддержали 66 стран, 19 государств проголосовали против, 72 воздержались.

Принятием резолюции Генассамблея выразила «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». ООН считает, что Россия проводит на территории Крыма войсковые учения и размещает оружие, из-за чего в регионе продолжается дестабилизация. Также в документе отмечено, что российские действия на территории Черного моря угрожают безопасности Украины.

ООН осудила Россию из-за строительства моста через Керченский пролив, а также выразила недовольство ограничениями на проход иностранных судов через Азовское море, сообщает ТАСС. Организация призвала Москву прекратить подобную деятельность.

В декабре 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила нарушения прав человека в Крыму, а также «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Организация выразила озабоченность «российской оккупацией» на территории Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Узмацненне марозу, снег, туман
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика