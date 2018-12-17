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Приоритеты: длиннейшие выходные - для Дня победы и Дня революции

18.12.2018 09:36 — Разное | UDF  
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Наиболее долгие выходные в 2019 году в Беларуси будут День Победы и День Октябрьской революции.

А вот новогодние каникукулы у белорусов в 2019 году окажутся короткими и продлятся всего один день. 2 января жители Беларуси выйдут на работу.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года № 906 утвержден перенос рабочих дней в 2019 году, , пишет thinktanks.by со ссылкой на пресс-службу Министерства труда.

В соответствии с постановлением, рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) – на субботу 4 мая.

8 мая (среда) – на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года – 5 дней;

8 ноября (пятница) – на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября – 4 дня.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

 
 
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А вот новогодние каникукулы у белорусов в 2019 году окажутся короткими и продлятся всего один день.
 
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