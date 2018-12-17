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Депутаты рассмотрят во вторник проект бюджета на 2019 год

18.12.2018 09:56 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в парламент проект республиканского бюджета на 2019 год, депутаты рассмотрят его в первом чтении во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", пакет бюджетных документов включен в перечень вопросов для рассмотрения на сегодняшнем заседании нижней палаты парламента.

Накануне А.Лукашенко провел совещание по окончательному варианту проекта республиканского бюджета на 2019 год, где поручил правительству пересмотреть документ в сторону ужесточения на фоне усиливающихся рисков непредоставления компенсации за проведение налогового маневра в нефтяной сфере России.

Как сообщалось, проект республиканского бюджета на 2019 год запланирован с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП. Доходы запланированы на уровне Br23,5 млрд (рост на 0,1% к ожидаемому исполнению в 2018 году), расходы – Br21,8 млрд.

Проект бюджета подготовлен исходя из консервативного сценария развития белорусской экономики. В основу бюджета положен рост ВВП на 2,1% при официальном целевом прогнозе не менее 4%. Для расчета показателей бюджета использован среднегодовой обменный курс Br2,2160/$1 и среднегодовая инфляция на уровне 5,3%.

Проект бюджета сформирован из предположения неизменности ставки рефинансирования, которая с 27 июня 2018 года составляет 10% годовых. Также Минфин закладывает в проект бюджета консервативный сценарий мировой цены на нефть – на уровне $60 за баррель.

В проекте бюджета также учтено влияние реализуемого Россией нефтяного налогового маневра без предоставления финансовой компенсации со стороны Москвы.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в парламент проект республиканского бюджета на 2019 год, депутаты рассмотрят его в первом чтении во вторник. Как...
 
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