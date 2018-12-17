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Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов с 60-летием

18.12.2018 09:32 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов (БСЖ) с 60-летием со дня образования общественного объединения, сообщает пресс-служба главы государства.

"За прошедшие годы союз стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны. Достойно представляя интересы отечественных журналистов, он заслужил признание медиасообщества как в Беларуси, так и за рубежом", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что пройденный путь - отражение истории становления белорусских средств массовой информации. "Во многом благодаря усилиям вашей организации удалось сохранить и приумножить их лучшие традиции. И сейчас, в эпоху интернета, журналистское сообщество продолжает служить людям, выполнять свое предназначение - честно и объективно рассказывать белорусской и зарубежной аудитории о событиях в стране и мире", - подчеркнул глава государства.

В республике, помимо БСЖ также работает неправительственная общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов (БСЖ) с 60-летием со дня образования общественного объединения, сообщает...
 
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