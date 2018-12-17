|
США приветствуют создание Православной церкви Украины
Госдепартамент США приветствует создание новой Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем, сообщает украинское посольство в США.
"Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства" - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник утром.
В Госдепе также добавили, что "право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев - которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госдепартамент США приветствует создание новой Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем, сообщает украинское посольство в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)