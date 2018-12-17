США приветствуют создание Православной церкви Украины

Госдепартамент США приветствует создание новой Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем, сообщает украинское посольство в США.

"Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства" - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В Госдепе также добавили, что "право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев - которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться".