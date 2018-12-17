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БГУ опустился на 40 позиций в рейтинге университетов мира

18.12.2018 10:30 — Разное | Ежедневник  
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БГУ опустился на 40 позиций в рейтинге университетов мира

фото: euroradio.fm

Также сдал позиции БГМУ — его рейтинг снизился на 27 пунктов.

В обновленный рейтинг университетов мира попали три белорусских вуза — БГУ, медицинский университет и Национальный институт высшего образования, пишет TUT.BY со ссылкой на RUR World University Rankings (международная рейтинговая система, которая оценивает эффективность 850 ведущих университетов мира из 80 стран).

По сравнению с прошлым годом позиции белорусских вузов в рейтинге ухудшились. Так, в 2017 году БГУ располагался на 666-м месте (из 764), а в 2018 занял лишь 706-е место (из 784). БГМУ в прошлом году располагался на 745 месте, в 2018-м — на 772-м.

Республиканский институт высшей школы (РИВШ), занимающийся в том числе повышением квалификации и переподготовки кадров, попал в рейтинг впервые и занял 731-е место.

Эффективность вузов оценивалась по 4-м параметрам: преподавание, исследования, международное разнообразие, финансовая устойчивость.

В другой рейтинг — RUR Subject Rankings, который оценивает высшие учебные заведения по предметным областям — вошел 761 ведущий университет мира. Из них лишь один – БГУ – белорусский.

В этом рейтинге улучшились показатели БГУ в социальных науках (на 103 позиции). А вот в естественнонаучной области, науках о жизни, классических языках и литературе – ослабли. В технических же науках в прошлом году БГУ располагался на 483 месте, в нынешнем вылетел из рейтинга.

В этом году лучшим университетом мира признан Гарвардский. Далее идут Университет Чикаго, Калифорнийский технологический институт (Калтех).

 
 
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Также сдал позиции БГМУ — его рейтинг снизился на 27 пунктов.
 
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