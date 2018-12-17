Почти 500 субъектов Брестской области включены в план выборочных проверок Комитета Госконтроля



На официальном сайте Комитета государственного контроля 14 декабря 2018 года размещен план выборочных проверок в Брестской области на первое полугодие 2019 года.

— В план выборочных проверок Брестской области включено 495 субъектов с высокой степенью риска. В отношении 73 субъектов выборочные проверки будут проводиться с участием нескольких контролирующих (надзорных) органов, — рассказал корреспонденту pinsknews.by заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Дмитрий Бархатов.

В отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области приняли участие 15 государственных органов. Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска. Эти критерии определяются каждым контролирующим (надзорным) органом в соответствии с методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров от 22 января 2018 года № 43. Информация об утвержденных критериях оценки степени риска размещена на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.

— Количество субъектов, включенных в план выборочных проверок, снизилось на 78,4% по сравнению с количеством субъектов, включенных в координационный план контрольной (надзорной) деятельности на первое полугодие 2017 года, когда плановые проверки были проведены в отношении 2295 субъектов, из них совместные – в отношении 482, — отметил Дмитрий Бархатов.

Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление к включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений в план возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения.