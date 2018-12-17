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Почти 500 субъектов Брестской области включены в план выборочных проверок Комитета Госконтроля
18.12.2018 — Разное | Полесская правда
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В отборе субъектов для включения в план выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области приняли участие 15 государственных органов. Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок проводился на основании критериев оценки степени риска. Эти критерии определяются каждым контролирующим (надзорным) органом в соответствии с методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров от 22 января 2018 года № 43. Информация об утвержденных критериях оценки степени риска размещена на официальных сайтах контролирующих (надзорных) органов.
Добавление в сформированные планы выборочных проверок новых субъектов хозяйствования, а также добавление к включенной в план проверке контролирующего (надзорного) органа в качестве соисполнителя по проверке не допускается. Внесение изменений в план возможно только в случае исключения проверки, исключения контролирующего (надзорного) органа из состава исполнителей проверки, при изменении месяца начала ее проведения.
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