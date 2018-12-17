Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Состояние здоровья легендарного немецкого автогонщика Михаэля Шумахера, получившего пять лет назад серьезную черепно-мозговую травму, значительно улучшилось.

Как пишет Daily Mail , бывший пилот «Формулы-1» больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких и поэтому не прикован к постели.

При этом ему пока требуется существенная медицинская помощь и уход, который, по данным издания, обходится в более чем 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Шумахер получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга при падении во время катания на горных лыжах.

Он проходит восстановление на своей вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера.