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Лявон Вольский критикует белорусское образование в новом клипе и приглашает на мартовский концерт
Концертная презентация альбома Лявона Вольского «Гравітацыя»
Новая песня называется «Аперацыя адукацыя». В раскатистом финале Лявон Вольский поет: «Адукацыя — акупацыя! На ўсім жыцці адбіваецца». Режиссер атмосферного видео — Серж Овсяник. Кстати, Лявон написал эту песню не только как бывший ученик и отец, но и как дипломированный учитель черчения и рисования. Вольский рассказывает:
— Конечно, свои проблемы с образованием есть везде, но одна ситуация — в Финляндии и совсем другая — в Беларуси. Помню, как во время педпрактики работал в одной из школ Минска. Во-первых, даже учителям нельзя было ходить с длинными волосами: приходилось прятать их под воротник и завязываться шарфиком. Во-вторых, было удивительно, насколько шаблонное мышление навязывалось детям. Например, я давал творческое задание — нарисовать животное. В результате кто-то первым рисовал щенка, а остальные просто повторяли. Мне кажется, что за 35 лет изменились мелочи, но сущность, к сожалению, осталась та же самая.
Первый сингл из альбома — «Зніклыя людзі» — был представлен в ноябре. В рамках краудфандинга на новый альбом «Гравітацыя» собрано 75% от необходимой суммы. В ответ на пожертвования поклонники могут получить сам альбом, эксклюзивную атрибутику, а также художественные работы Лявона Вольского. Подробности —
Концертная презентация альбома «Гравітацыя» состоится 2 марта в Prime Hall. В рамках двухчасового концерта прозвучат новые песни, а также главные хиты из предыдущих альбомов и разных этапов карьеры Лявона Вольского.
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Концертная презентация альбома Лявона Вольского «Гравітацыя» состоится 2 марта в Prime Hall. Кстати, музыкант представил второй клип из будущего диска - на него собрано...
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