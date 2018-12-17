ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лявон Вольский критикует белорусское образование в новом клипе и приглашает на мартовский концерт

18.12.2018 10:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Концертная презентация альбома Лявона Вольского «Гравітацыя» состоится 2 марта в Prime Hall. Кстати, музыкант представил второй клип из будущего диска — на него собрано уже 75% от необходимой суммы.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Новая песня называется «Аперацыя адукацыя». В раскатистом финале Лявон Вольский поет: «Адукацыя — акупацыя! На ўсім жыцці адбіваецца». Режиссер атмосферного видео — Серж Овсяник. Кстати, Лявон написал эту песню не только как бывший ученик и отец, но и как дипломированный учитель черчения и рисования. Вольский рассказывает:

— Конечно, свои проблемы с образованием есть везде, но одна ситуация — в Финляндии и совсем другая — в Беларуси. Помню, как во время педпрактики работал в одной из школ Минска. Во-первых, даже учителям нельзя было ходить с длинными волосами: приходилось прятать их под воротник и завязываться шарфиком. Во-вторых, было удивительно, насколько шаблонное мышление навязывалось детям. Например, я давал творческое задание — нарисовать животное. В результате кто-то первым рисовал щенка, а остальные просто повторяли. Мне кажется, что за 35 лет изменились мелочи, но сущность, к сожалению, осталась та же самая.

Первый сингл из альбома — «Зніклыя людзі» — был представлен в ноябре. В рамках краудфандинга на новый альбом «Гравітацыя» собрано 75% от необходимой суммы. В ответ на пожертвования поклонники могут получить сам альбом, эксклюзивную атрибутику, а также художественные работы Лявона Вольского. Подробности — тут.

Концертная презентация альбома «Гравітацыя» состоится 2 марта в Prime Hall. В рамках двухчасового концерта прозвучат новые песни, а также главные хиты из предыдущих альбомов и разных этапов карьеры Лявона Вольского.

Когда: 2 марта 2019, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 30 рублей (первые 100, дальше — дороже).

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Послушайте первый сингл из нового альбома Лявона Вольского
…или как как Змитер Вайтюшкевич спел Маяковского на белорусском

***

15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене», который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концертная презентация альбома Лявона Вольского «Гравітацыя» состоится 2 марта в Prime Hall. Кстати, музыкант представил второй клип из будущего диска - на него собрано...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Хрусталь» Дарьи Жук не попал в шорт-лист премии «Оскар»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика