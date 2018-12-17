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В ожидании новогодних чудес

18.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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15 декабря в г.Ивье, у главной городской елки, Ивьевским центром культуры и досуга была проведена музыкально-развлекательная программа «В ожидании новогодних чудес».

В ожидании новогодних чудес

Участников мероприятия сердечно приветствовали Дедушка Мороз и Снегурочка. Незабываемый новогодный подарок преподнес ивьевчанам народный любительский театральный коллектив «Закрытые лица»  государственного учреждения «Кореличский  районный центр культуры и народного творчества». Горожане встретились с интересными сказочными персонажами, у елки били организованы хороводы и развлечения. Артисты в ходе программы дарили всем присутствующим песни и хорошее настроение.

В ожидании новогодних чудес

В ожидании новогодних чудес

 
 
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15 декабря в г.Ивье, у главной городской елки, Ивьевским центром культуры и досуга была проведена музыкально-развлекательная программа «В ожидании новогодних...
 
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