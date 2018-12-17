Посетителей ждут подарки, сказочная атмосфера и новогоднее волшебство. Встречать гостей резиденции будет Генерал Дед Мороз в шубе с каракулевым воротником и шапке с яркой звездой. А помогать ему в создании новогодней атмосферы будет красавица Снегурочка.

Посетители смогут поучаствовать в зимних забавах, покататься на санях и лошадях, сфотографироваться в военной форме и ненадолго вернуться в счастливую пору детства.

Для гостей подготовлено множество захватывающих испытаний - "снежная артиллерия", "веселый снеговик", стрельба из пневматики и многое другое. Всех тех, кто пройдет испытания, ждут подарки от Деда Мороза. Каждый гость резиденции получит фото на память. Также для посетителей будут развернуты точки питания с горячим чаем, сладостями и блинами.

По традиции Дед Мороз продолжит собирать в "капсулу желаний", которая сейчас закопана в землю под новогодней елкой, пожелания всех гостей на будущий год. 22 декабря капсулу распечатают, а пожелания прошлого года разместят на специальном стенде, чтобы все, кто приезжал к Деду Морозу в прошлом году, могли найти свои желания и загадать новые на следующий год.

Резиденция Деда Мороза будет открыта с 22 декабря по 7 января с 10.00 до 18.00.