Человек-паук не смог переплюнуть Аквамена. Какие премьеры завоевали сердце (и кошелек) минчан

Прошедшая неделя принесла минскому прокату круглую сумму. Еще бы: после ноябрьского застоя сразу столько ожидаемых премьер — и дерзкий «Аквамен» , и анимационный «Человек-паук» , и забавный «Бамблби» . AFISHA.TUT.BY узнала, что именно смотрели минчане, и делится топом самых кассовых картин недели в одной картинке.









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15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене» , который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.