ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Человек-паук не смог переплюнуть Аквамена. Какие премьеры завоевали сердце (и кошелек) минчан

18.12.2018 11:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прошедшая неделя принесла минскому прокату круглую сумму. Еще бы: после ноябрьского застоя сразу столько ожидаемых премьер — и дерзкий «Аквамен», и анимационный «Человек-паук», и забавный «Бамблби». AFISHA.TUT.BY узнала, что именно смотрели минчане, и делится топом самых кассовых картин недели в одной картинке.



Читайте также
Как в Беларуси пытаются раздать свои «Оскары» и почему это пока плохо получается
«Лучший фильм многострадальной киновселенной DC». Что критики думают о премьерном «Аквамене»

***

15 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билет на новогодний праздник в «Минск-Арене», который пройдет 29 декабря. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 21 декабря. К слову, мы разыгрываем целых 1000 квитков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY традиционно делится списком самых кассовых фильмов проката прошлой недели.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 500 субъектов Брестской области включены в план выборочных проверок Комитета Госконтроля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика