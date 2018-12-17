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По факту ДТП, в котором погиб вратарь ФК «Витебск» с женой и сыном, возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Толочинском районе.
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В результате ДТП погибли 27-летний водитель Kia, его жена и 6-летний ребенок. 3-летний сын погибшей пары был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.
59-летний водитель Mercedes не пострадал.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».
Был проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств случившегося.
Продолжается расследование уголовного дела.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Толочинском районе. По информации СК, авария произошла вечером семнадцатого декабря. Водитель Kia...
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