По факту ДТП, в котором погиб вратарь ФК «Витебск» с женой и сыном, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Толочинском районе.

По информации СК, авария произошла вечером семнадцатого декабря. Водитель Kia не справился с управлением, выехал на встречку, где произошло столкновение с Mercedes.



Фото: СК

В результате ДТП погибли 27-летний водитель Kia, его жена и 6-летний ребенок. 3-летний сын погибшей пары был доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

59-летний водитель Mercedes не пострадал.

Погибшим оказался вратарь ФК «Витебск» ( подробности здесь ).

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».



Фото: СК

Был проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств случившегося.

Продолжается расследование уголовного дела.