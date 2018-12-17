|
«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве
Новости Беларуси. Золотой зал городского ЗАГСа на несколько часов вернулся во времена светских раутов и пышных балов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарядные воспитанники Могилевского кадетского училища с одетыми в бальные платья партнершами из танцевальной студии безупречно исполнили вальс, полонез, польку, мазурку.
Артем Коваленко, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Антон Панкрутский, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Екатерина Войтенкова, участница танцевальной студии:
Традиция проводить рождественские кадетские балы появилась в Могилеве восемь лет назад. И каждый раз поздравить его участников с наступающими новогодними праздниками приезжает множество гостей. В качестве подарков кадетское училище получило сертификаты на комплекс тренажеров, мультимедийную систему и микроавтобус.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Могилевское областное кадетское училище открылось по инициативе главы государства 16 лет назад. Сейчас здесь обучаются более 150 кадетов, которые, кроме общеобразовательной программы, усиленно занимаются военной и физической подготовкой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Золотой зал городского ЗАГСа на несколько часов вернулся во времена светских раутов и пышных балов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)