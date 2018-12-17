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«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

18.12.2018 10:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Золотой зал городского ЗАГСа на несколько часов вернулся во времена светских раутов и пышных балов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Нарядные воспитанники Могилевского кадетского училища с одетыми в бальные платья партнершами из танцевальной студии безупречно исполнили вальс, полонез, польку, мазурку.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Артем Коваленко, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Когда танцую с девушкой в таком зале, создается впечатление, что возвращаешься в XIX век.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Антон Панкрутский, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Самое сложное – привыкнуть к партнеру и, конечно же, не наступать на ноги.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Екатерина Войтенкова, участница танцевальной студии:
Все волнуются. Это много эмоций, много платьев. Это похоже немножко на сказку.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Традиция проводить рождественские кадетские балы появилась в Могилеве восемь лет назад. И каждый раз поздравить его участников с наступающими новогодними праздниками приезжает множество гостей. В качестве подарков кадетское училище получило сертификаты на комплекс тренажеров, мультимедийную систему и микроавтобус.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
В эти дни, наполненные волшебством для каждого ребенка, безусловно, хочется дарить добро, приносить подарки. Со стороны нашего государства этому уделяется большое внимание – ни один ребенок, я думаю, не будет обделен вниманием, добротой, заботой.

«Это похоже немножко на сказку»: рождественский кадетский бал прошёл в Могилёве

Могилевское областное кадетское училище открылось по инициативе главы государства 16 лет назад. Сейчас здесь обучаются более 150 кадетов, которые, кроме общеобразовательной программы, усиленно занимаются военной и физической подготовкой.
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Золотой зал городского ЗАГСа на несколько часов вернулся во времена светских раутов и пышных балов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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