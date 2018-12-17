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«Хрусталь» не вошел в шорт-лист «Оскара»

18.12.2018 11:00 — Разное | Ежедневник  
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«Хрусталь» не вошел в шорт-лист «Оскара»

Не попал в него и другой русскоязычный фильм - "Собибор" Константина Хабенского.

Перечень претендентов на "Оскар" в девяти категориях опубликован на сайте  Американской академии киноискусств.

Лента, снятая белорусским режиссером Дарьей Жук, не сможет бороться за звание "Лучший фильм на иностранном языке". В шорт-лист вошли 9 фильмов: "Перелетные птицы" (Колумбия), "Виновный" (Дания), "Работа без авторства" (Германия), "Шоплифтеры" (Япония), "Айка" (Казахстан), "Капернаум" (Ливан), "Рим" (Мексика), "Холодная война" (Польша), "Пылающий" (Республика Корея).

Всего лонг-лист категории были представлены 87 картин, в том числе белорусская картина "Хрусталь" Дарьи Жук, в котором рассказывается о жизни молодежи в 1990-х годах.

Российская картина Константина Хабенского "Собибор", которая снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие", также не вошла в шорт-лист. Фильм рассказывает о единственном в истории восстании в лагере смерти в 1943 году.

 
 
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Не попал в него и другой русскоязычный фильм - "Собибор" Константина Хабенского.
 
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