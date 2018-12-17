Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ полностью рассекретили за несколько месяцев до анонса

Скорее всего, анонс новых топовых смартфонов Samsung Galaxy S10 пройдет 20 февраля, незадолго до начала выставки MWC 2019 в Барселоне. Ресурс PhoneArena, ссылаясь на собственные «анонимные источники», раскрыл почти все особенности грядущих флагманов.



Фото: PhoneArena

Galaxy S10 и Galaxy S10+ будут выполнены в схожем дизайне. Оба получат тройные основные камеры на задних сторонах корпусов. Источники PhoneArena говорят, что технически это будут полностью одинаковые фотодатчики. Младшую модель в линейке — Galaxy S10 Lite — оборудуют одинарной фронтальной и двойной основной камерами.

Фронтальные камеры встроят в «дырку» в верхних правых частях дисплеев. В обычном Galaxy S10 отверстие будет выполнено в форме буквы О, в Galaxy S10+ оно будет более продолговатым из-за сдвоенного селфи-модуля.



Фото: PhoneArena

Samsung Galaxy S10+ оснастят 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном разрешением 2K+, размеры корпуса смартфона составят 157,7×75×7,8 миллиметров. Galaxy S10 получит экран с диагональю в 6,1 дюйма. Его предполагаемые габариты — 148,9×70,9×7,8 миллиметров (скорее всего, сканеры отпечатков пальцев встроят прямо в панели — прим. ред.).



Фото: PhoneArena

В PhoneArena пишут, что все модели Galaxy S10 получат 3,5-мм разъем для наушников, но в Galaxy Note 10 его может уже и не быть. Также заявлена поддержка Bluetooth 5.0. Ранее также ходили слухи, что Samsung представит топовую модель с поддержкой 5G-сетей, но информаторы PhoneArena эту теорию пока не подтвердили.



Фото: PhoneArena

Напомним: недавно в Сети появились и ожидаемые цены новых топовых моделей Samsung.

Предполагается, что в Британии цена Galaxy S10 Lite составит 669 фунтов (882 доллара). Galaxy S10 в версиях со 128 и 512 ГБ встроенного хранилища будет предлагаться за 799 и 999 фунтов (1008 и 1260 долларов). Старший Galaxy S10+ с объемом памяти в 128 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ соответственно будет стоить 899, 1099 и 1399 фунтов (1135, 1388 и 1765 долларов).