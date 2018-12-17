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В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

18.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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3 декабря 2018 14:36 1749

В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Автор: Эдуард Кидяев.

На центральной площади Солигорска начались работы по установке главной городской ёлки. Сегодня там смонтирован металлический каркас под нее.

В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

По традиции главный символ празднования Нового года в Солигорске будет состоять из 250 маленьких живых ёлочек, закрепленных на металлической конструкции.  Все они выращены в Старобинском лесничестве. Еще 3-4 дня уйдет на то, чтобы повесить гирлянду и проверить ее работоспособность.

В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

Помимо ярких лампочек, 18-метровую зеленую красавицу украсят почти сотней шаров. Как сообщили в коммунальной службе, к выходным елка предстанет перед горожанами и гостями города во всем своем великолепии.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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3 декабря 2018 14:36 1749 В Солигорске на центральной площади города начали...
 
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