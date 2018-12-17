В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку

На центральной площади Солигорска начались работы по установке главной городской ёлки. Сегодня там смонтирован металлический каркас под нее.

По традиции главный символ празднования Нового года в Солигорске будет состоять из 250 маленьких живых ёлочек, закрепленных на металлической конструкции. Все они выращены в Старобинском лесничестве. Еще 3-4 дня уйдет на то, чтобы повесить гирлянду и проверить ее работоспособность.