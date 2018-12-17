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В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
18.12.2018 — Разное | Soligorsk News
3 декабря 2018 14:36 1749
В Солигорске на центральной площади города начали устанавливать Главную ёлку
На центральной площади Солигорска начались работы по установке главной городской ёлки. Сегодня там смонтирован металлический каркас под нее.
По традиции главный символ празднования Нового года в Солигорске будет состоять из 250 маленьких живых ёлочек, закрепленных на металлической конструкции. Все они выращены в Старобинском лесничестве. Еще 3-4 дня уйдет на то, чтобы повесить гирлянду и проверить ее работоспособность.
Помимо ярких лампочек, 18-метровую зеленую красавицу украсят почти сотней шаров. Как сообщили в коммунальной службе, к выходным елка предстанет перед горожанами и гостями города во всем своем великолепии.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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3 декабря 2018 14:36 1749 В Солигорске на центральной площади города начали...
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