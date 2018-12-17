Киберспорт будет представлен на Европейских играх

В рамках II Европейских игр 2019 года будут проведены показательные выступления по киберспорту — Белорусская федерация киберспорта выступила с инициативой включения киберспорта в Культурную программу игр и получила положительный ответ от организаторов.

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Первой дисциплиной, выбранной для показательного турнира, стал футбольный симулятор FIFA 19. Белорусской федерацией киберспорта будет организован масштабный чемпионат с привлечением игроков именитых футбольных клубов Европы и СНГ. Детали о формате проведения, перечень клубов и другие детали прорабатываются.

«Включение киберспорта в культурную программу II Европейских игр — значимое событие не только для нас, но и для киберспорта в целом. Мы долго шли к этой цели, и ее успешное достижение лишь подтверждает значимость проделанной нами работы», — отметил председатель Белорусской федерации киберспорта Денис Богуш.

Это далеко не первый пример сближения традиционного спорта и киберспорта на международной спортивной арене. Ранее в рамках уже прошедших Азиатских игр 2018 года Олимпийский совет Азии также одобрил появление киберспортивных показательных турниров с последующим включением в основную программу 2022 года. Были представлены такие дисциплины, как League of Legends, Hearthstone, StarCraft II, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor.

Европейские игры — международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. В рамках II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта. Соревнования в 9 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 г. в городе Токио. В Республике Беларусь II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года.

Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

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