Без осадков и до -16 градусов. Погода в Горках на неделе

Температура продолжит понижаться вплоть до четверга. Ночью при прояснениях столбик термометра может упасть до -14 -16°С. Атмосферное давление будет слабо расти. В конце недели прогнозируют мокрый снег и около нуля.





Завтра, 19 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем составит днем -9 -11°С.

20 декабря также без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью -14 -16°С, днем -9 -11°С.

По предварительным прогнозам, с четверга вероятны кратковременные осадки в виде мокрого снега. В субботу и воскресенье возможна слабая метель.

21 декабря (пятница): ночью -7 -9°С, днем -4 -6°С.

22 декабря (суббота): ночью-4 -6°С, днем -1 -4°С.

23 декабря (воскресенье): ночью 0 -3°С, днем около нуля.