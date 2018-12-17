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Осиповичский РОЧС провел мониторинг организаций, задействованных в строительстве нового корпуса больницы

18.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Осиповичский РОЧС провел мониторинг организаций, задействованных в строительстве нового корпуса больницы

Мониторинг ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2, г.Осиповичи»

Мониторинг ГУКДСП «СПМК №130» на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи».

Мониторинг Осиповичского ДУКПП «Водоканал» на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2, г.Осиповичи»

Мониторинг ОАО «Могилевская СПМК № 109» на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи»

Мониторинг Осиповичского УКП ЖКХ на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи». 

 
 
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Мониторинг ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2, г.Осиповичи» Мониторинг ГУКДСП...
 
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