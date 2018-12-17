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Осиповичский РОЧС провел мониторинг организаций, задействованных в строительстве нового корпуса больницы
18.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край
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Осиповичский РОЧС провел мониторинг организаций, задействованных в строительстве нового корпуса больницы
Мониторинг ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, д.2, г.Осиповичи» Мониторинг ГУКДСП...
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