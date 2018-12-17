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Назначение пенсии в 2019 году

18.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В 2019 году смогут воспользоваться правом на трудовую пенсию по возрасту мужчины, родившиеся в первой половине 1958 года, по достижении 61 года 6 месяцев и женщины, родившиеся в первой половине 1963 года, по достижении 56 лет 6 месяцев.

Назначение пенсии в 2019 году
Однако следует обратить внимание, что возраст выхода на пенсию зависит не только от даты рождения, но и от даты обращения за назначением пенсии. Если женщина, родившаяся в июне 1963 года, не обратится за назначением пенсии в декабре 2019 года, а обратится в январе 2020 года, то возраст ее выхода на пенсию в 2020 году будет увеличен еще на полгода.

Обязательным условием для реализации права на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу лет, кроме достижения установленного возраста, требуется наличие страхового стажа установленной законом продолжительности.

Начиная с января 2017 года, страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, увеличивается на полгода в год.

Если в 2017 году требовалось наличие не менее 16 лет стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, в 2018 году – 16 лет 6 месяцев, то в 2019 году требуется наличие не менее 17 лет страхового стажа.

Исключение составляют многодетные матери, родившие 5 и более детей; матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы; инвалиды войны; инвалиды с детства; родители детей-инвалидов (инвалидов с детства); лилипуты и карлики – этим категориям граждан для реализации права на трудовую пенсию по возрасту требуется наличие не менее 5 лет страхового стажа.

Кроме того, с 1 августа 2017 года Указом Президента Республики Беларусь №233 снижена продолжительность страхового стажа до 10 лет для лиц, которые длительное время осуществляли социально значимые виды деятельности и по этой причине не смогли сформировать требуемый страховой стаж, но при этом имеют общий стаж мужчины не менее 40 лет и женщины не менее 35 лет.

При такой же продолжительности страхового стажа 10 лет и наличии общего стажа у мужчин 25 лет и 20 лет у женщин, пенсия по возрасту назначается гражданам, которые длительное время (не менее 10 календарных лет без зачета в этот стаж времени нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми) проходили военную службу, службу в военизированных организациях и при этом не приобрели право на пенсию по нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований».

При назначении пенсии в 2019 году заработок исчисляется за последние 25 лет перед назначением пенсии (согласно законодательству период для исчисления индивидуального коэффициента заработка ежегодно увеличивается на 1 год по фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы).

Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.
 
 
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В 2019 году смогут воспользоваться правом на трудовую пенсию по возрасту мужчины, родившиеся в первой половине 1958 года, по достижении 61 года 6 месяцев и женщины,...
 
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