ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области во всех школьных пищеблоках устанавливают системы видеонаблюдения

18.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Завершить работу по оборудованию системами видеонаблюдения пищеблоков учреждений общего и среднего образования Гродненской области планируется до начала 2019 года. Об этом сегодня на заседании межведомственного совета по организации питания в учреждениях образования региона сообщила первый заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Галина Курганская, передает корреспондент БЕЛТА.
В Гродненской области во всех школьных пищеблоках устанавливают системы видеонаблюдения
Фото из архива

Также до 1 января 2019 года учреждения образования региона должны перейти на электронное меню и безналичный расчет за питание. Видеокамеры в пищеблоках позволят еще более эффективно противодействовать хищениям продуктов, а также повысят дисциплину работников, считает Галина Курганская. 

"Под присмотром окажется процесс приготовления. Сегодня также обсудим эффективность работы районных межведомственных комиссий по контролю за организацией питания. В прошлом году, например, к дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 400 должностных лиц, более 40 руководителей. Около 20 человек были уволены, большинство из них - за факты хищения продуктов. В этом году чаще всего выявлялись нарушения требований санитарных норм, - рассказала Галина Курганская. - Ко всем нарушителям в этом плане подход принципиальный: если работник не желает выполнять требования, с ним расстаются. Вопросы безопасности при организации питания детей в регионе всегда были на первом плане".

Еще одной темой для обсуждения стало участие местных производителей в организации питания детей.

"Сейчас начинается новый финансовый год. Учреждения образования будут плотно работать над закупками. Мы хотим, чтобы предприятия региона активней участвовали в этих процедурах. Из 28 производителей Гродненской области в аукционах в 2018 году поучаствовало только 8, - отметила Галина Курганская. - Многие из предприятий, выпуская продукцию хорошего качества, ограничиваются лишь поставками на территории района, где они расположены. Зачастую на торгах выигрывают посредники, а это напрямую сказывается на стоимости продукции. Такую тенденцию в Гродненской области намерены изменить".

БЕЛТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершить работу по оборудованию системами видеонаблюдения пищеблоков учреждений общего и среднего образования Гродненской области планируется до начала 2019...
 
Новости дня
Новости разные
 
IBU получил первый отчет расследования против Бессеберга, которого обвиняют в сокрытии допинг-проб россиян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика