В Гродненской области во всех школьных пищеблоках устанавливают системы видеонаблюдения

Завершить работу по оборудованию системами видеонаблюдения пищеблоков учреждений общего и среднего образования Гродненской области планируется до начала 2019 года. Об этом сегодня на заседании межведомственного совета по организации питания в учреждениях образования региона сообщила первый заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Галина Курганская, передает корреспондент БЕЛТА.



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Также до 1 января 2019 года учреждения образования региона должны перейти на электронное меню и безналичный расчет за питание. Видеокамеры в пищеблоках позволят еще более эффективно противодействовать хищениям продуктов, а также повысят дисциплину работников, считает Галина Курганская.

"Под присмотром окажется процесс приготовления. Сегодня также обсудим эффективность работы районных межведомственных комиссий по контролю за организацией питания. В прошлом году, например, к дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 400 должностных лиц, более 40 руководителей. Около 20 человек были уволены, большинство из них - за факты хищения продуктов. В этом году чаще всего выявлялись нарушения требований санитарных норм, - рассказала Галина Курганская. - Ко всем нарушителям в этом плане подход принципиальный: если работник не желает выполнять требования, с ним расстаются. Вопросы безопасности при организации питания детей в регионе всегда были на первом плане".

Еще одной темой для обсуждения стало участие местных производителей в организации питания детей.

"Сейчас начинается новый финансовый год. Учреждения образования будут плотно работать над закупками. Мы хотим, чтобы предприятия региона активней участвовали в этих процедурах. Из 28 производителей Гродненской области в аукционах в 2018 году поучаствовало только 8, - отметила Галина Курганская. - Многие из предприятий, выпуская продукцию хорошего качества, ограничиваются лишь поставками на территории района, где они расположены. Зачастую на торгах выигрывают посредники, а это напрямую сказывается на стоимости продукции. Такую тенденцию в Гродненской области намерены изменить".

БЕЛТА