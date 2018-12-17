|
В Гродненской области во всех школьных пищеблоках устанавливают системы видеонаблюдения
18.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Завершить работу по оборудованию системами видеонаблюдения пищеблоков учреждений общего и среднего образования Гродненской области планируется до начала 2019 года. Об этом сегодня на заседании межведомственного совета по организации питания в учреждениях образования региона сообщила первый заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Галина Курганская, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото из архива
Также до 1 января 2019 года учреждения образования региона должны перейти на электронное меню и безналичный расчет за питание. Видеокамеры в пищеблоках позволят еще более эффективно противодействовать хищениям продуктов, а также повысят дисциплину работников, считает Галина Курганская.
Еще одной темой для обсуждения стало участие местных производителей в организации питания детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершить работу по оборудованию системами видеонаблюдения пищеблоков учреждений общего и среднего образования Гродненской области планируется до начала 2019...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)