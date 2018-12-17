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1 января власти отменят указ о лжепредпринимательстве
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1 января правительство прекратит действие того самого указа №488. Об этом в парламенте заявил замглавы Минфина Дмитрий Кийко,
В августе Александр Турчин, которого в том месяце назначили вице-премьером,
Напомним, бизнесу не нравился указ №488 в том числе из-за того, что у правоохранительных и контрольных органов достаточно других «инструментов» против нарушителей законодательства в сфере бизнеса: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Из-за того, как усиленно правоохранители взялись выполнять все постановления указа, пострадали и многие добросовестные предприниматели − об этом
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1 января правительство прекратит действие того самого указа №488. Об этом в парламенте заявил замглавы Минфина Дмитрий Кийко, пишет TUT.by. Этого давно добивались...
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