Активист Авдевич подарил БелЭкспо пандус, но через месяц он пропал

Александр Авдевич − активист, который после аварии уже несколько лет ездит на коляске. Он добивается наличия пандусов везде, где это необходимо, − например, в отделениях банков . В ноябре Александр ездил на Всемирную неделю предпринимательства, которая проходила в БелЭкспо. Вот только у выставочного центра не было пандуса на входе. Тогда активист за свои деньги купил его и подарил БелЭкспо.

Прошёл месяц, и Александр сообщил, что пандус пропал. Кто его забрал, неизвестно. Это активист и спрашивает в своём посте в Facebook. «Мне очень интересно его заколхозил уже завхоз? Его украли? Или забрали организаторы? Не то чтобы я сильно переживал, но вот просто БелЭкспо до сих пор not friendly for wheelchairs», − пишет Авдевич.

Здание БелЭкспо принадлежит «Главному хозяйственному управлению» Управления делами президента. Как KYKY пояснили в организации, о судьбе пандуса там ничего не знают. Собеседник (отказавшийся назвать свою должность) сказал, что ГХУ ничего с пандусом не делало, и предположил, что его могли забрать организаторы мероприятия. Правда, мы не понимаем, зачем он мог понадобиться организаторам Всемирной недели предпринимательства.

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