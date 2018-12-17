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Активист Авдевич подарил БелЭкспо пандус, но через месяц он пропал
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Александр Авдевич − активист, который после аварии уже несколько лет ездит на коляске. Он добивается наличия пандусов везде, где это необходимо, − например, в
Прошёл месяц, и Александр сообщил, что пандус пропал. Кто его забрал, неизвестно. Это активист и спрашивает в своём
Здание БелЭкспо принадлежит «Главному хозяйственному управлению» Управления делами президента. Как KYKY пояснили в организации, о судьбе пандуса там ничего не знают. Собеседник (отказавшийся назвать свою должность) сказал, что ГХУ ничего с пандусом не делало, и предположил, что его могли забрать организаторы мероприятия. Правда, мы не понимаем, зачем он мог понадобиться организаторам Всемирной недели предпринимательства.
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Александр Авдевич − активист, который после аварии уже несколько лет ездит на коляске. Он добивается наличия пандусов везде, где это необходимо, − например, в...
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