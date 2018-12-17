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В беларуский стартап Flo инвестировали $900 тысяч

18.12.2018 10:53 — Разное | KYKY  
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Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, привлёк 900 тысяч долларов инвестиций от SDVentures, пишет vc.ru со ссылкой на представителей фонда. Общая сумма инвестиций в проект, по данным Crunchbase, составляет около 18 миллионов долларов, но это без учёта новых 900 тысяч долларов.

Напомним, в октябре инвесторы оценили Flo в 200 миллионов долларов − рекордная для Беларуси сумма. Тогда же Юрий Гурский, основатель стартапа, рассказал, что компания увеличит штат до 200 человек и введёт опционы, чтобы распределить значительную часть своих акций между всеми членами команды. По словам Юрия, на этих опционах «можно потенциально заработать больше, чем на зарплате за всю жизнь», учитывая интенсивный рост компании.

Проект Flo Health начинался как календарь для отслеживания менструального цикла, но постепенно превращается в полноценную платформу, которая поможет женщинам контролировать своё здоровье. В начале августа разработчики заявили, что приложение научили обнаруживать заболевания − например, синдром поликистозных яичников (PCOS), который встречается у 10% женщин и приводит к бесплодию.

Читайте по теме: «В 90-е все были бедные, но мы были слишком бедные». Восемь цитат из интервью Юрия Гурского

 
 
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Беларуский стартап Flo, который создал виртуального ассистента для девушек, привлёк 900 тысяч долларов инвестиций от SDVentures, пишет vc.ru со ссылкой на представителей...
 
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