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ВВП в Беларуси вырос на 3,2%, планы по росту не выполняются
Об увеличении объема ВВП за 11 месяцев 2018 года до 111 млрд рублей в текущих ценах
Индекс-дефлятор ВВП за январь-ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 112,5%.
За
За январь-апрель он
За январь-ноябрь производство продукции сельского хозяйства упало на 3,5% до 18,06 млрд рублей. Промышленное производство за этот срок выросло на 6,1% до 100,04 млрд рублей.
Производительность труда по ВВП увеличилась на 3,9% до 23 209,7 рубля.
Строительство жилья за январь-ноябрь сократилось на 7,5% до 3,08 млн кв.м. При этом сдача в эксплуатацию жилья с господдержкой подскочила в 1,5 раза до 761,7 тыс. кв. м.
Прогнозный показатель роста ВВП, установленный указом Александра Лукашенко на 2018 год, составляет 3,5%. Таким образом, пока планы по росту ВВП не выполняются.
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Об увеличении объема ВВП за 11 месяцев 2018 года до 111 млрд рублей в текущих ценах сообщает Национальный статистичес
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