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ВВП в Беларуси вырос на 3,2%, планы по росту не выполняются

18.12.2018 11:23 — Разное | БДГ  
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Об увеличении объема ВВП за 11 месяцев 2018 года до 111 млрд рублей в текущих ценах сообщает Национальный статистический комитет Беларуси. Данные представлены согласно первой оценке экономической ситуации страны.

Индекс-дефлятор ВВП за январь-ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го составил 112,5%.

За I квартал 2018 г. объем валового внутреннего продукта в стране в текущих ценах составил 26 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню I квартала 2017 г. Темпы роста ВВП с весны 2018-го замедлились.

За январь-апрель он вырос на 4,8%, за январь-май - на 4,7%, за шесть месяцев - на 4,5%. По итогам января-октября рост составил 3,5%.

За январь-ноябрь производство продукции сельского хозяйства упало на 3,5% до 18,06 млрд рублей. Промышленное производство за этот срок выросло на 6,1% до 100,04 млрд рублей.

Производительность труда по ВВП увеличилась на 3,9% до 23 209,7 рубля.

Строительство жилья за январь-ноябрь сократилось на 7,5% до 3,08 млн кв.м. При этом сдача в эксплуатацию жилья с господдержкой подскочила в 1,5 раза до 761,7 тыс. кв. м.

Прогнозный показатель роста ВВП, установленный указом Александра Лукашенко на 2018 год, составляет 3,5%. Таким образом, пока планы по росту ВВП не выполняются.

 
 
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Об увеличении объема ВВП за 11 месяцев 2018 года до 111 млрд рублей в текущих ценах сообщает Национальный статистичес
 
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