В Минске прошел “Инновационный шторм”

15 декабря прошло первое в Беларуси мероприятие “Инновационный шторм”, где рассказали просто о сложном. В пространстве “Корпус” собралось более 200 зрителей, чтобы узнать о технологиях будущего. Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Предприниматели, инженеры, IT-специалисты, ученые осветили тренды в науке и технологиях:

“Виртуальная революция 2018 года, которую вы не заметили”. Максим Кривошеев. “Кибербезопасность 2020 - это тебя касается!” Николай Кванталиани. “Деньги на ICO. Еще рано или уже поздно?” Александр Сержанович. “Ваш генетический паспорт - шаг в будущее!” Моссэ Ирма Борисовна. “Internet of Things": 10 историй из жизни умных вещей”. Александр Патутин.

“Growth hacking marketing”. Денис Лазаренков. “Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в бизнесе - инструкция по применению!” Андрей Курьян. “Как получать прибыль в ближайшие 10 лет на вторичных энергоресурсах”. Кирилл Левков. “Что такое финтех и куда движется его развитие”. Анастасия Лузгина. “Как пройти путь от научного исследования к продукту?” Петр Дудин.

Формат выступлений предполагал диалог между спикером и участниками. Зрители проявляли заинтересованность и после каждого выступления разворачивалась дискуссия.

Между выступлениями были организованы впечатляющие номера: неоновое шоу, тесла-шоу, танец роботов, химические эксперименты.

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. Быть может выступления спикеров вдохновят молодых ученых и предпринимателей на инновационные разработки и новые открытия.

Сайт: instorm.by

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Организаторы «Инновационного шторма» — Минский городской технопарк при поддержке Общественного объединения «Общество содействия инновационному бизнесу», Агентства США по международному развитию (USAID) и Мингорисполкома. Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.