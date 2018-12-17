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В Минске прошел “Инновационный шторм”

18.12.2018 11:36 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске прошел “Инновационный шторм”
Минский городской технопарк

15 декабря прошло первое в Беларуси мероприятие “Инновационный шторм”, где рассказали просто о сложном. В пространстве “Корпус” собралось более 200 зрителей, чтобы узнать о технологиях будущего. Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Предприниматели, инженеры, IT-специалисты, ученые осветили тренды в науке и технологиях:

  1. “Виртуальная революция 2018 года, которую вы не заметили”. Максим Кривошеев.
  2. “Кибербезопасность 2020 - это тебя касается!” Николай Кванталиани.
  3. “Деньги на ICO. Еще рано или уже поздно?” Александр Сержанович.
  4. “Ваш генетический паспорт - шаг в будущее!” Моссэ Ирма Борисовна.
  5. “Internet of Things": 10 историй из жизни умных вещей”. Александр Патутин.
В Минске прошел “Инновационный шторм”
Фото: Минский городской технопарк
  1. “Growth hacking marketing”. Денис Лазаренков.
  2. “Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в бизнесе - инструкция по применению!” Андрей Курьян.
  3. “Как получать прибыль в ближайшие 10 лет на вторичных энергоресурсах”. Кирилл Левков.
  4. “Что такое финтех и куда движется его развитие”. Анастасия Лузгина.
  5. “Как пройти путь от научного исследования к продукту?” Петр Дудин.
В Минске прошел “Инновационный шторм”
Фото: Минский городской технопарк

Формат выступлений предполагал диалог между спикером и участниками. Зрители проявляли заинтересованность и после каждого выступления разворачивалась дискуссия.

Между выступлениями были организованы впечатляющие номера: неоновое шоу, тесла-шоу, танец роботов, химические эксперименты.

В Минске прошел “Инновационный шторм”
Фото: Минский городской технопарк

Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. Быть может выступления спикеров вдохновят молодых ученых и предпринимателей на инновационные разработки и новые открытия.

Сайт: instorm.by

VK: https://vk.com/instorm_by

FB: https://www.facebook.com/events/364918127592259/

INST: https://www.instagram.com/instorm.by/

 

 

Организаторы «Инновационного шторма» — Минский городской технопарк при поддержке Общественного объединения «Общество содействия инновационному бизнесу», Агентства США по международному развитию (USAID) и Мингорисполкома. Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 

 

 

 

 
 
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