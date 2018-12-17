В Минске прошел “Инновационный шторм”

15 декабря прошло первое в Беларуси мероприятие “Инновационный шторм”, где рассказали просто о сложном. В пространстве “Корпус” собралось более 200 зрителей, чтобы узнать о технологиях будущего. Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Предприниматели, инженеры, IT-специалисты, ученые осветили тренды в науке и технологиях:
- “Виртуальная революция 2018 года, которую вы не заметили”. Максим Кривошеев.
- “Кибербезопасность 2020 - это тебя касается!” Николай Кванталиани.
- “Деньги на ICO. Еще рано или уже поздно?” Александр Сержанович.
- “Ваш генетический паспорт - шаг в будущее!” Моссэ Ирма Борисовна.
- “Internet of Things": 10 историй из жизни умных вещей”. Александр Патутин.
- “Growth hacking marketing”. Денис Лазаренков.
- “Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) в бизнесе - инструкция по применению!” Андрей Курьян.
- “Как получать прибыль в ближайшие 10 лет на вторичных энергоресурсах”. Кирилл Левков.
- “Что такое финтех и куда движется его развитие”. Анастасия Лузгина.
- “Как пройти путь от научного исследования к продукту?” Петр Дудин.
Формат выступлений предполагал диалог между спикером и участниками. Зрители проявляли заинтересованность и после каждого выступления разворачивалась дискуссия.
Между выступлениями были организованы впечатляющие номера: неоновое шоу, тесла-шоу, танец роботов, химические эксперименты.
Организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. Быть может выступления спикеров вдохновят молодых ученых и предпринимателей на инновационные разработки и новые открытия.
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Организаторы «Инновационного шторма» — Минский городской технопарк при поддержке Общественного объединения «Общество содействия инновационному бизнесу», Агентства США по международному развитию (USAID) и Мингорисполкома. Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.