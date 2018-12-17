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Альфа-Банк упростил прием оплаты в Байнете
Интернет-эквайринг предполагает не только организацию онлайн-оплаты по картам. Банк также обеспечивает круглосуточную интернет-поддержку в чате клиентов и покупателей, преавторизацию (проверку наличия) средств на карте и интеграцию с популярными системами управления сайтами (CMS).
Предусмотрены такие возможности, как сервис выставления счетов (возможность приема платежей без интеграции с сайтом), личный кабинет торговца для просмотра транзакций, проведение операций «возврат» и получение отчетности, one-click платежи и автоплатежи. Услуга также включает гибкую антифродовую систему и возможность создания брендированной платежной страницы.
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Альфа-Банк (Беларусь) запустил услугу интернет-эквайринга, которая позволяет принимать платежи по картам Visa и Mastercard в режиме 24 7. Она стала первенцем новой...
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