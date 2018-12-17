Альфа-Банк упростил прием оплаты в Байнете

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Интернет-эквайринг предполагает не только организацию онлайн-оплаты по картам. Банк также обеспечивает круглосуточную интернет-поддержку в чате клиентов и покупателей, преавторизацию (проверку наличия) средств на карте и интеграцию с популярными системами управления сайтами (CMS).

Предусмотрены такие возможности, как сервис выставления счетов (возможность приема платежей без интеграции с сайтом), личный кабинет торговца для просмотра транзакций, проведение операций «возврат» и получение отчетности, one-click платежи и автоплатежи. Услуга также включает гибкую антифродовую систему и возможность создания брендированной платежной страницы.