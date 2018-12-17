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Россельхознадзор просит Беларусь выявить мошенническую схему поставок сухой молочной продукции

18.12.2018 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор просит Беларусь выявить мошенническую схему поставок сухой молочной продукции

фото: agro-mash.ru

Ведомство обратилось к белорусским властям с просьбой выяснить, кто поставляет в Россию сухое молоко под видом белорусского.

Как сообщает Россельхознадзор, на территории России уже реализовано более 36 тыс. тонн сухих молочных продуктов не белорусского происхождения, но поставляемых под видом продукции производства Беларуси.

Ранее Россельхознадзор попросил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси предоставить данные о производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий Беларуси. Представленные белорусской стороной цифры не совпали с поставляемыми в Россию объемами.

В качестве примера приводится подтверждение об отсутствии у Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат» мощностей по производству сухих молочных продуктов. В Россельхознадзор не поступили результаты проведенного белорусской стороной расследования, которые говорили бы о поставках в Россию более чем 1 800 тонн сухого молока в 2018 году.

«Таким образом, неизвестно, сухое молоко какого происхождения поступало на территорию России под видом продукции Светлогорского филиала ПУП «Калинковичский молочный комбинат», - делает вывод ведомство.

Россельхознадзор предполагает, что в Россию путем ложного транизта поставляется молочка из стран, в отношении которых Россией введены особые экономические меры.

Россельхознадзор запросил документы, по которым белорусскими отправителями осуществлялись поставки молочной продукции в адрес казахстанских, армянских и киргизских получателей. Но документы белорусской стороной до настоящего времени так и не представлены, сообщает ведомство.

В связи с этим Россельхознадзор считает, что отмена введенных в июне 2018 года ограничений на поставки сухих молочных продуктов из Беларуси в Россию пока не представляется возможной. Это может произойти только после сверки документов и выявления всех белорусских компаний, вовлеченных в мошеннические схемы поставок в Россию сухой молочной продукции неизвестного происхождения, резюмирует ведомство.

 
 
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Ведомство обратилось к белорусским властям с просьбой выяснить, кто поставляет в Россию сухое молоко под видом белорусского.
 
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