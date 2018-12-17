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Рост ВВП пока отстает от прогнозного

18.12.2018 11:31 — Разное | Ежедневник  
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Рост ВВП пока отстает от прогнозного

фото: aurora.network

Объем валового внутреннего продукта за 11 месяцев 2018 года составил 111 млрд рублей.

В  сопоставимых ценах это составляет 103,2% к уровню января – ноября 2017 г., сообщает Белстат. ндекс-дефлятор ВВП в январе – ноябре 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,5%.

Напомним, что прогнозный показатель на 2018 год составляется 3,5%.

Ранее Национальный статистический комитет проинформировал, что за 10 месяцев реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 
 
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Объем валового внутреннего продукта за 11 месяцев 2018 года составил 111 млрд рублей.
 
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