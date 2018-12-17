Указ о лжепредпринимательстве отменяют в Беларуси

О прекращении действия указа №488, касающегося предупреждения возникновения рискованных субъектов хозяйствования, сообщил в парламенте заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

По его словам, документ перестанет действовать с 1 января 2019 года, с этой даты реестр лжепредпринимателей актуализироваться не будет.

«В каждом конкретном случае, когда будут подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку», — отметил замминистра.

Напомним, указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вызывал множество нареканий со стороны бизнес-кругов, их оппонентами выступали силовые ведомства.

По мнению самих предпринимателей, указ по своей сути не нужен, так как у правоохранительных и контрольных органов достаточно иных «инструментов» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства в сфере предпринимательской деятельности: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Изменения в указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» утверждались в начале нынешнего года.

Над вопросом работала группа специалистов, состоящая из представителей правоохранительных и контролирующих органов.