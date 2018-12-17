ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Указ о лжепредпринимательстве отменяют в Беларуси

18.12.2018 11:56 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

О прекращении действия указа №488, касающегося предупреждения возникновения рискованных субъектов хозяйствования, сообщил в парламенте заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

По его словам, документ перестанет действовать с 1 января 2019 года, с этой даты реестр лжепредпринимателей актуализироваться не будет.

«В каждом конкретном случае, когда будут подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку», — отметил замминистра.

Напомним, указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вызывал множество нареканий со стороны бизнес-кругов, их оппонентами выступали силовые ведомства.

По мнению самих предпринимателей, указ по своей сути не нужен, так как у правоохранительных и контрольных органов достаточно иных «инструментов» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства в сфере предпринимательской деятельности: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Изменения в указ №488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» утверждались в начале нынешнего года.

Над вопросом работала группа специалистов, состоящая из представителей правоохранительных и контролирующих органов.

Сам указ был принят в 2012 году. Его главной целью стала борьба с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О прекращении действия указа №488, касающегося предупреждения возникновения рискованных субъектов хозяйствования, сообщил в парламенте заместитель министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор просит Беларусь выявить мошенническую схему поставок сухой молочной продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика