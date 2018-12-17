velcom закроет подключение на интернет-безлимиты

Телеком-оператор velcom закроет подключение на интернет-безлимит на тарифных планах «Комфорт» в январе 2019 года. Для части абонентов эта услуга станет платной, другая часть сможет продолжить пользоваться ей за 0 рублей еще некоторое время.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Интернет-безлимит доступен для подключения только до 3 января 2019 года. Для абонентов линейки «Комфорт+» c 3 января 2019 года услуга «Безлимитный интернет» станет платной, ежемесячный платеж составит 4,9 рубля. На остальных «Комфортах» интернет-безлимитом можно будет пользоваться по-прежнему за 0 рублей.

Для всех абонентов тарифных планов линеек «Комфорт» и «Комфорт+ для бизнеса» акция на услугу «Безлимитный интернет» продлена: интернет-безлимитом за 0 рублей можно воспользоваться до 31 января 2019 года.

Абоненты тарифных планов линеек «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт+ для бизнеса» могут подключить услугу «Безлимитный интернет» самостоятельно через USSD-запрос *135*7# или в «Личном кабинете».

Отдельные условия оператор предлагает для покупателей смартфонов Huawei. Те, кто купит акционный смартфон Huawei в рассрочку и будет абонентом одного из тарифов линеек «Комфорт» или «Комфорт+ для бизнеса» смогут получить «Безлимитный интернет» за 0 рублей еще на шесть месяцев. Список моделей доступен на сайте оператора.