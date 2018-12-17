Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может самостоятельно дышать

Состояние здоровья Михаэля Шумахера, получившего в декабре 2013 года тяжелую черепно-мозговую травму, значительно улучшилось, сообщает Daily Mail .



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По информации издания, семикратный чемпион «Формулы-1» больше не прикован к постели и может самостоятельно дышать. Сейчас Шумахер проходит лечение в своем доме в Швейцарии, расположенном на берегу Женевского озера. В неделю на его лечение уходит более 50 тыс. фунтов стерлингов. Врачи не исключают, что в скором времени экс-автогонщика для продолжения лечения перевезут в специализированную клинику в Далласе.

Напомним, в конце декабря 2013 года бывший немецкий гонщик получил серьезные травмы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. На большой скорости он упал и ударился головой о камень. Шлем лишь отчасти смягчил сильный удар. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

В больницу Гренобля Шумахер поступил в бессознательном состоянии, а после операции врачи ввели его в состояние искусственной комы. Состояние Шумахера оценивалось как критическое, и положительной динамики не наблюдалось.

В конце января 2014 года врачи начали постепенно снижать дозу седативных препаратов, чтобы поэтапно вывести гонщика из медикаментозной комы. В начале апреля Шумахер начал реагировать на голоса окружающих. Также сообщалось, что он способен фокусировать взгляд на окружающих его людях и предметах.

В конце июня 2014 года было объявлено, что Шумахер спустя шесть с половиной месяцев вышел из комы и переведен в реабилитационную клинику в Лозанне из больницы в Гренобле. С сентября этого же года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.