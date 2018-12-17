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Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и может самостоятельно дышать
Состояние здоровья Михаэля Шумахера, получившего в декабре 2013 года тяжелую черепно-мозговую травму, значительно улучшилось, сообщает
По информации издания, семикратный чемпион «Формулы-1» больше не прикован к постели и может самостоятельно дышать. Сейчас Шумахер проходит лечение в своем доме в Швейцарии, расположенном на берегу Женевского озера. В неделю на его лечение уходит более 50 тыс. фунтов стерлингов. Врачи не исключают, что в скором времени экс-автогонщика для продолжения лечения перевезут в специализированную клинику в Далласе.
Напомним, в конце декабря 2013 года бывший немецкий гонщик получил
В больницу Гренобля Шумахер поступил в бессознательном состоянии, а после
В конце января 2014 года врачи начали постепенно снижать дозу седативных препаратов, чтобы поэтапно вывести гонщика из медикаментозной комы. В начале апреля Шумахер начал реагировать на голоса окружающих. Также сообщалось, что он способен фокусировать взгляд на окружающих его людях и предметах.
В конце июня 2014 года было объявлено, что Шумахер спустя шесть с половиной месяцев
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Врачи не исключают, что в скором времени экс-автогонщика для продолжения лечения перевезут в специализированную клинику в Далласе.
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